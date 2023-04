Karolina Gilon reaguje na krytyczne komentarze widzów „Love Island”. Odejdzie z show?

Ostatnia edycja „Love Island” wywołała niemałe emocje wśród widzów i to nie tylko za sprawą uczestników, ale i prowadzącej. Widzowie ostro krytykowali Karolinę Gilon, twierdząc, że jest stronnicza i faworyzuje wybranych uczestników. Teraz prowadząca odniosła się do tych komentarzy.

Karolina Gilon reaguje na krytyczne komentarze widzów „Love Island”.

Po każdym odcinku „Love Island” na instagramowym profilu programu można było przeczytać liczne krytyczne i hejterskie komentarze widzów na temat Karoliny Gilon.

„Karolina jest totalnie wypalona w tej edycji. Źle się ją ogląda i słucha. Mam wrażenie z lajwa na lajw coraz bardziej się spala”, „Doda na prowadzącą, bo Karolina już się nie nadaje”, „Jedno jest pewne, powinna się zmienić prowadząca. Z całym szacunkiem Pani Gilon, ale trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. W tej edycji jest pani wyjątkowo męcząca” – pisali internauci.

Teraz serwis Plejada spytał Karolinę Gilon, co sądzi o tych komentarzach.

– Dużo osób myśli, że jestem twardą laską, której nic nie rusza. Staram się być w tym, co robię, najlepsza. Nie zgadzam się z niektórymi komentarzami. To, że jestem stronnicza czy to, że kogoś faworyzuję – absolutnie nigdy tak nie było. W tym sezonie niektórzy nasi widzowie byli tacy delikatni – powiedziała Karolina Gilon.

Na pytanie, czy zrezygnuje z roli prowadzącej i nie pojawi się w 8. edycji „Love Island”, zapewniła: „Nigdy w życiu nie miałam myśli, aby zrezygnować. Uważam, że jestem częścią programu. Taka myśl mi nawet nie przeszła przez głowę. Nie mam takiej opcji. Kocham „Love Island”. To takie moje dziecko” – powiedziała.

Wcześniej w obronie Karoliny Gilon stanęła Ola Tomala, uczestniczka zarówno 4., jak i 7. edycji „Love Island”. – Myślę, że Karolina to inteligenta kobieta. Nie chcę dołączać do teorii spiskowych. Miałam odczucia, że traktuje wszystkich jednakowo i nie czułam, żeby była stronnicza. Karolina to dobry człowiek i wierzę, że wszystko jest OK – powiedziała w rozmowie z Plejadą.

