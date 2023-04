Ania i Grzegorz Bardowscy z „Rolnik szuka żony” świętują 7. rocznicę ślubu. Pokazali romantyczne zdjęcie

Ania i Grzegorz poznali się w programie w 2. sezonie „Rolnik szuka żony”. Skromna brunetka od razu podbiłą serce rolnika. I to tak skutecznie, że ten natychamist odesłał do domów pozostałe kandydatki, bo tylko z Anią chciał spędzać czas i tylko ją chciał bliżej poznać. Jak widać, nie mylił się – stworzył z Anią udaną relację, w 2016 roku wziął z nią ślub, mają dwoje dzieci, a teraz świętują właśnie 7. rocznicę ślubu.

Ania i Grzegorz Bardowscy pokazali rocznicowe zdjęcie

Ania i Grzegorz Bardowscy opublikowali na swoich instagramowych profilach to samo zdjęcie z okazji już 7. rocznicy ślubu. Na fotografii możemy zobaczyć, jak para całuje się w usta, stojąc na moście „zakochanych” – na poręczy są przyczepione bowiem kłódki, mające symbolizować związki. Zgodnie z tradycją zakochani przyczepiają takie kłódki na różnych mostach na świecie, życząc sobie, by ich relacje były trwałe. Ania i Grzegorz Bardowscy przebywają akurat w czeskiej Pradze.

„7. rocznica ślubu” – informuje para w opisie do romantycznego zdjęcia.

Patrząc na fotografię, trudno uwierzyć, że minęło już siedem lat od ślubu Ani i Grzegorza Bardowskich. Nie dość, że oni sami niemal się nie zmienilil, to jeszcze są wobec siebie równie czuli jak w dniu ślubu. Fani pary są tym zachwyceni.

„Zakochani jak nastolatkowie!”, „Pięknych chwil na dalsze lata. Wszystkiego najlepszego”, „Kolejnych wielu rocznic szczęśliwych Wam życzę. Bądźcie przede wszystkim zdrowi, dbajcie o siebie. Szczęścia na każdy dzień”, „Pamiętam te pierwsze odcinki „Rolnika”, a to już 7 lat po ślubie, szczęśliwa siódemka. Wszystkiego Najlepszego dla Was byście byli zdrowi i szczęśliwi jak do tej pory” – komentują oczarowani fani.

