Paulina Smaszcz wdała się w kłótnię z Laurą Breszką. Padły ostre słowa

Paulina Smaszcz jest na językach wszystkich już od kilku miesięcy. Stało się tak za sprawą jej ataków na byłego męża Macieja Kurzajewskiego, który związał się z Katarzyną Cichopek. Paulina Smaszcz regularnie oczernia swojego eks w kolejnych wpisach internetowych oraz w wywiadach. Przy okazji wkracza na wojenne ścieżki z przypadkowymi osobami, jak Izabela Janachowska, czy teraz – Laura Breszka.

Paulina Smaszcz wdała się w kłótnię z Laurą Breszką

Nie jest bowiem tajemnicą, że Paulina Smaszcz ma cięty język i nie daje sobie w kaszę dmuchać. Reaguje ostro i impulsywnie, a krytycznych komentarzy nie pozostawia bez odpowiedzi. Gdy więc pod jednym z jej postów pojawił się niepochlebny komentarz Laury Breszki, zaatakowała. Aktorka skomentowała post Pauliny Smaszcz, w którym ta zwraca uwagę, by nie przejmować się hejtem. Laura Breszka postanowiła ocenić zachowanie Pauliny Smaszcz.

„Oj, pani Paulino. Wbija pani szpilę na każdym kroku swojemu byłemu mężowi. W białych rękawiczkach, ale jednak jest to widoczne nawet dla ludzi, którzy nie znają pani wcale. Mam na myśli, że nawet dziecko widzi, że jest pani zwyczajnie złośliwa, ale na pewno bardzo pewna siebie. Mega przerażający miks. Niestety, za późno na to, żeby wyjść z tego z klasą. Zaprosiłabym panią na podcast, ale mogłoby się to źle skończyć” – napisała.

Na odpowiedź byłej dziennikarki nie musiała długo czekać. Paulina Smaszcz najpierw ją zablokowała, a potem napisała do niej ostrą wiadomość prywatną, w której nie przebierała w słowach. „Do głupich c…k nie przychodzę na podcast. Brakuje ci talentu i edukacji. Też się b……ś z Królikowskim, więc, jak widać, szmacenie ci nie obce” – napisała.

Laura Breszka udostępniła wiadomość na swoim profilu i nie ukrywała, że jest w szoku. Jednocześnie rozbawiło ją słowo „też” w kontekście zarzutów dotyczących Antoniego Królikowskiego.

„Przyznaję, że niepotrzebnie skomentowałam post pani Smaszcz. Serio. Takich rzeczy nie powinno się robić. To była moja słabość. Żałuję, ale odpowiedź pani Smaszcz tak mnie zszokowała, że aż odpiszę publicznie (ze względu na blokadę). Pani petardo, przepraszam za prowokację i życzę powrotu do równowagi. Lowkuje, szmacąca się głupia c…a bez edukacji i talentu. PS. Ah i jedna rzecz, bo nie ukrywam, że to mnie zaintrygowało. Mianowicie sowo „też” w pani wypowiedzi” – napisała.

Laura Breszka dziękuje za wsparcie

Po wszystkim gwiazda „Przyjaciółek” nagrała wideo, w którym podziękowała swoim fanom za wsparcie po kłótni z Pauliną Smaszcz, jednocześnie wbijając jej szpilę.

– Dziękuję bardzo wszystkim za słowa wsparcia po wczorajszej małej aferce. Nie odpiszę wszystkim, ale starałam się na początku!

Bardzo dziękuję, jesteście wszyscy bardzo fajni, chyba, nie?

I ładni!

Kobiety bardzo takie zadbane, piękne mi piszą, i mężczyźni też niczego sobie

. To chyba najfajniejsze, co można usłyszeć. Że jesteście ładni... – powiedziała.

