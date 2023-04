Adam Zdrójkowski znów nakrzyczał na ojca w „Azji Express”. Kto odpadł?

Już 7. odcinek „Azji Express” za nami. Uczestnikom zaczynają puszczać nerwy, szczególnie Adamowi Zdrójkowskiemu, który po raz kolejny nakrzyczał na swojego tatę Dariusza. Z programem pożegnali się za to ulubieni uczestnicy widzów. Internauci nie kryją rozżalenia w komentarzach.

Co się działo w 7. odcinku „Azji Express”?

Tym razem uczestnicy musieli pleść warkocze koniom. To zadanie nieco przerosło Paulinę Krupińską, bo jak się okazuje, ma za sobą traumatyczne przejścia związane z końmi. – Bardzo, ale to bardzo bałam się koni. Jako 3-latka spadłam z konia. To była moja największa trauma konna. Nie podchodziłam nawet na metr – powiedziała Paulina Krupińska. Ostatecznie prowadząca „Dzień dobry TVN” pokonała lęk i wykonała zadanie.

Z kolei widzowie mieli okazję być świadkami kolejnej kłótni Adama Zdrójkowskiego z tatą Dariuszem. To nie był pierwszy raz, gdy aktor ostro wybuchł w programie. Tym razem nie podobało mu się to, że jego ojciec próbował wnieść tacę z kieliszkami z winem na wzniesienie. Pan Dariusz ma problemy z kolanem. – Jeżeli ojciec z tą nogą… – zaczął mówić Adam Zdrójkowski, na co szybko zareagował jego tata. – Dobrze, przestań – powiedział. Dasz mi dokończyć?! – krzyknął Adam, a jego ojciec stwierdził, że nie. Wtedy aktor nie wytrzymał. – Dobra, nie idę z Tobą. Albo będziesz grał ze mną „teamowo” i dasz mi się o coś zapytać, albo nie gramy w ogóle. (…) Mi już nie zależy na tym bieganiu, tylko żebyś do końca życia mógł k…a chodzić, a nie – wykrzyczał.

„Mięsem” rzucał też Jędrek Gąsienica. Nie ukrywał swojej wściekłości. – Zabiję dziś kogoś, tak mnie nosi. W…..a mnie wszystko. Ja p……e, w tych ubraniach cały dzień – ostro narzekał w knajpie. Jego żona Kasia nie mogła tego wytrzymać i wyszła z lokalu!

Kto odpadł z „Azji Express”?

Tym razem z programem pożegnali się Wojciech „Łozo” Łozowski i Bartosz Kochanek. Widzowie nie kryją rozczarownia.

„Najgorzej! Super fajne chłopaki”, „Wielka szkoda, wolałabym żeby to była Reni”, „Bardzo słabo, najlepszy duecik! Bez spinki i parcia, będzie ich brakować”, „Moje serce pękło, będzie brakowało Wojtka z traumą do kur i Bartka najlepszego spowalniacza” – komentują widzowie na instagramowym profilu „Azji Express”.

