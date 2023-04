Paulina Krupińska odniosła się do zarzutów, że jest faworyzowana w „Azji Express”

Od kilku tygodni można oglądać zmagania gwiazd w 3. edycji nowej wersji show „Azja Express”. Początkowo w programie występowali Czesław Mozil i jego żona Dorota, Reni Jusis i jej przyjaciel Remigiusz, Andziaks i Luka, Kasia i Andrzej Gąsienicowei, Wojciech Łozowski i Bartek Kochanek, Krystian Pesta z siostrą Oliwią, Paulina Krupińska z przyjaciółką Izabelą, a także Adam Zdrójkowski z tatą Dariuszem. Najpierw z programem pożegnali się Czesław i Dorota Mozilowie oraz Krystian i Oliwia Pestowie, a Paulina Krupińska była o włos od podzielenia ich losu. Stało się jednak inaczej, co zdaniem widzów, oznacza, że jest faworyzowana przez stację TVN. Odniosła się do tych zarzutów.

Paulina Krupińska komentuje podejrzenia widzów

Paulina Krupińska postanowiła odnieść się do słów podejrzliwych widzów. Udzieliła wywiadu portalowi dziendobry.tvn.pl, ujawniając, jak wyglądają kulisy programu.

– Zdawałam sobie, że pracując w tej stacji, gdzie jest emitowany ten program, będą takie głosy, ale nie da się tego ustawić. Tam były takie zwroty akcji, że nawet jak myślałyśmy, że prowadzimy, nagle przyjeżdżałyśmy przedostatnie, […] nie dało się niczego przewidzieć – powiedziała Paulina Krupińska.

Dalsze losy Pauliny Krupińskiej i pozostałych uczestników będzie można śledzić w kolejnym odcinku, który już w sobotę, 15 kwietnia, na antenie stacji TVN.

Zanim program „Azja Express” wystartował Paulina Krupińska przyznała we wpisie na Instagramie, że chętnie by powtórzyła tę przygodę. „(...) Kiedy robiłyśmy to zdjęcie byłyśmy podekscytowane tym, co nas czeka. Nawet najlepszy scenarzysta nie napisałby tego scenariusza lepiej, bo napisało go samo życie. Będzie dużo emocji, łez, radości, smutku, będzie zmęczenie, będzie walka, będzie pot i rezygnacji... Ale jakbyście zapytali mnie: Paulina powtórzyłabyś to? To odpowiadam: taaaaaak”.

