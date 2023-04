Agata i Piotr Rubikowie wyprowadzają się do Miami. „To jest ten czas”

Agata i Piotr Rubikowie tworzą jedną z najbardziej lubianych par w polskim show-biznesie. Mimo że to Piotr jest muzykiem i lata temu zdobył popularność dzięki swojemu hitowi „Niech mówią, że to nie jest miłość”, to jednak to właśnie jego żona Agata podbija Instagram i zgromadziła już 173 tys. obserwujących. Ostatnio ujawniła im, że wraz z mężem i córkami... planują przeprowadzkę! I to nie byle jaką, bo na „drugi koniec świata”.

Agata i Piotr Rubikowie wyprowadzają się do Miami

Agata i Piotr Rubikowie uwielbiają podróżować. Robią to regularnie, a od kilku dni przebywają w Miami. Wyjechali tam przy okazji Wielkanocy, ale okazuje się, że mogą zabawić znacznie dłużej. Agata Rubik pokazała wiele zdjęć z wyjazdu, a przy jednym z nich, na którym je lody, napisała: „A już niedługo będę mogła to sobie jeść codziennie”. Żona muzyka umożliwiła swoim fanom zadawanie pytań. Ci natychmiast zaczęli podpytywać o wyprowadzkę do USA.

„Naprawdę przeprowadzka do Miami?” – spytał jeden z fanów. „Taki jest plan. Teraz przyjechaliśmy pozałatwiać formalności, zobaczyć szkoły, mieszkania. Wszystko układa się tak, jakby nam mówiło – to jest ten czas, idźcie w to!” – napisała Agata Rubik.

Przy okazji żona muzyka wyjaśniła, że ich piesek Kudżina poleci z nimi, a także, że na razie nie zamierzają kupować mieszkania w USA. „Na razie będziemy wynajmować mieszkanie/dom. Jak już znajdziemy odpowiednie miejsce i okaże się, że zostajemy na dłużej, to coś kupimy” – napisała.

Agata Rubik wyjaśniła, z czego wynika taka decyzja. „Ceny są według nas wysokie. Za wynajem mieszkania w dobrej (bezpiecznej) dzielnicy trzeba zapłacić sporo. Ale oczywiście są też dzielnice tańsze. To mieszkanie, w którym teraz jesteśmy, ma tylko 2 bedroomy + den, standard”spoko„, jest w dobrej dzielnicy i przede wszystkim dlatego jest drogie. W cenie wynajmu zazwyczaj jest wszystko poza internetem i prądem, który tutaj jest znacznie tańszy niż aktualnie w Polsce” – wyjaśniła Agata Rubik.

Agata Rubik zamieściła też rodzinne zdjęcie na tle budynków w Brickell, dzielnicy w mieście Miami. Fotografię podpisała słowami: „Już czujemy się jak w domu”. Niektórzy fani stwierdzili, że to „dalszy ciąg primaaprilisowego żartu”. Wygląda na to, że jednak nie. Zobaczcie zdjęcia w galerii!

