Doda wypoczywa z ukochanym na Sri Lance. Fani są oczarowani jej figurą

Doda i Dariusz Pachut są ze sobą od kilku miesięcy i chętnie chwalą się swoją relacja w social mediach. Para regularnie podróżuje – o swoim związku poinformowała, będąc w Wietnamie, potem spędzała czas w Austrii czy w polskich górach oraz w Hiszpanii, teraz z kolei wypoczywa na Sri Lance. Doda codziennie pokazuje fanom, jak razem spędzają czas. Publikuje zarówno zdjęcia, jak i nagrania wideo. Fani nie ukrywają, że są oczarowani zwłaszcza jej sylwetką.

Doda chwali się zdjęciami w bikni

Nie jest tajemnicą, że od dawna Doda wiedzie bardzo aktywny tryb życia. Regularnie trenuje, stawia na różne formy aktywności. To widać po jej wyrzeźbionej figurze, którą chętnie się chwali. Doda nigdy nie zasłaniała przesadnie swojego ciała, ale teraz jeszcze chętniej je eksponuje, prezentując mięśnie.

„Czasem fajnie w eksluzywnym hotelu, ale czasem fajniej w klimatycznej lepianc, kuchnia lankijska inaczej smakuje jak ją sam zrobisz, a że czasem lubię „namieszać”… to kolejne warsztaty kulinarne za mną” – napisała Doda w opisie do fotografii, na której zaprezentowała idealnie płaski brzuch. Fanki natychmiast zaczęły komentować zdjęcie.

„Masz tak piękną sylwetkę że napatrzeć się nie mogę, widać że kosztowała dużo pracy i wysiłku. Zdradź chociaż jak się odżywiasz? Czego nie jesz czego unikasz, wiem, że alkoholu czy czegoś jeszcze?” – napisała jedna z internautek.

Doda postanowiła odpowiedzieć na ten komentarz. „Alkohol pije raz na 3 miesiące czyli 4 razy w roku, czasem rzadziej. Wszystko już pisałam w postach wystarczy przejrzeć te dotyczące treningów i diety” – wyznała.

Doda faktycznie zdradziła pod jednym z postów, jak dba o swoją figurę. „Cukru nie jem od 15 lat, nabiału od ponad 6. Moja sylwetka na przełomie dekady zmieniała się wielokrotnie i choć zawsze byłam wysportowana, to nigdy nie byłam tak zadowolona z niej jak teraz. Samodyscyplina, higiena życia, wysiłek, konsekwencja to jest coś, co ja po prostu lubię. Mi nie daje satysfakcji kiedy zjem fast food, mi daje satysfakcję, kiedy tego nie zrobię” – napisała.

