W „Kuchennych rewolucjach” Magda Gessler ratowała „Alexandrię”. Udało się jej?

W 7. odcinku 26. sezonu „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler znów zawitała do Wielkopolski. Tam jej zadaniem było uratowanie restauracji „Alexandria” w Grodzisku Wielkopolskim. Lokal stworzyli Iza i Marian. Restauratorka nie kryła zdziwienia, że właściciele poprosili ją o pomoc. Szybko przekonała się, że jedzenie w lokalu jest bardzo smaczne. W czym więc był problem?

W „Kuchennych rewolucjach” Magda Gessler ratowała „Alexandrię”

Już pierwsza wizyta w lokalu oczarowała Magdę Gessler. Restauratorka zachwyciła się nawet pizzą. – To jest obłędne! Mam dystans do pizzy, ale trudno go tutaj mieć – powiedziała. Gdy wyszła z lokalu po pierwszej degustacji, nie kryła zdziwienia. – Kuchnia jest pyszna. Nie bardzo rozumiem, czemu potrzebują mojej pomocy – powiedziała.

Kolejnego dnia Magda Gessler zajrzała do kuchni. Często w tym wypadku sprawa się wyjaśniała, bo w większości restauracji panował niezły bałagan. Tu było inaczej. – Jest czysto. Wszystko opakowane bardzo porządnie. Tu nie mam nic do roboty – powiedziała.

Magda Gessler wysłuchała również historii właścicieli, którzy ujawnili, w jaki sposób się poznali i dlaczego otworzyli restaurację. Magda Gessler nie szczędziła im komplementów. – Muszę wam to powiedzieć. Ku mojemu zdziwieniu poza ostatnim daniem, jedzenie było wspaniałe – podkreśliła.

W końcu Magda Gessler wprowadziła drobne zmiany – zmieniła się nazwa lokalu na „Alexandria... podróż od serca do serca”, a także wystrój. W lokalu zrobiło się zdecydowanie bardziej przytulnie i klimatycznie. Pokazowa kolacja była bardzo udana, a goście zachwyceni. „Zupa jest aksamitna. Cieszy i oko, i podniebienie”, „Naprawdę wszystko było dobre” – komentowali.

Gdy po trzech tygodniach Magda Gessler wróciła do lokalu, nie spodobało jej się menu. – Wszystko do góry nogami. Niejasna jest ta karta. Bardzo pomieszane jedzenie macedońskie z europejskim – powiedziała. Okazało się, że to jednak był mały problem. Po rozmowie z właścicielami wyszło na jaw, że ich restauracja w końcu budzi duże zainteresowanie. – Codziennie mamy pełną restaurację. Mamy rezerwacje miesiąc do przodu – powiedział Marian. – Ewidentnie rewolucja jest udana – powiedziała Magda Gessler.

Czy „Alexandria” wciąż istnieje?

Restauracja, którą ratowała Magda Gessler, wciąż istnieje na kulinarnej mapie Wielkopolski. Właściciele nie kryli zadowolenia z wizyty Magdy Gessler, wspominając o tym na swoim facebookowym profilu.

„Szanowna pani Magdo. Chcielibyśmy bardzo podziękować za wspólnie spędzony czas. Była to dla nas wspaniała podróż w nowe nieznane. Ci, którzy pani nie znają, nie wiedzą, jaką pani jest dobrą i cudowną osobą. Było nam bardzo miło panią gościć i gdybyśmy mogli podjąć raz jeszcze to wyzwanie – decyzja byłaby taka sama. Rady oraz wskazówki, które od pani otrzymaliśmy, będą dla nas bardzo ważnym aspektem w kształtowaniu przyszłości Alexandrii. Brakuje słów, by opisać, co obecnie czujemy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy – czytamy.

facebook

Restauracja Alexandria – co w menu?

W lokalu jest duży wybór różnych potraw. Można zjeść między innymi: rosół, żurek, zupę ogórkową, sałatkę greskę czy bosmańską. Oprócz tego gulasz z baraniny z pieczonymi ziemniakami, paluszki z kurczaka w sezamie, żeberka po macedońsku, kotlet z serem i boczkiem, szablę cygańską czy hamburgera po basańsku.

Jak rewolucję Magdy Gessler oceniają internauci?

Restauracja „Alexandria” ma już dużo pozytywnych opinii w Google. Internauci chętnie chwalą serwowane dania. „Jestem absolutnie zachwycona tym miejscem. Klimat świetny, obsługa przemiła, jedzenie pyszne. Zamówiliśmy jedzenie i od razu po chwili właściciel podchodził i pytał czy smakuje. Mega pozytywny pan, uśmiechnięty i uprzejmy. Na 100% wrócimy”, „Bardzo sympatyczna obsługa uczynnego właściciela. Jedzenie przepyszne, wszystko świeże i na pewno tam jeszcze wrócę”, „Przepyszne jedzenie, bardzo miła obsługa. Ceny umiarkowane”, „Z taką dobrą kuchnią i obsługą nie spotkałem się dawno! W Grodzisku deklasują całą resztę pod tym względem a nawet większość lokali w Poznaniu i okolicy. Polecam i rekomenduje” – czytamy komentarze.

Kiedy kolejny odcinek „Kuchennych rewolucji”?

Nowy 8. odcinek „Kuchennych rewolucji” zadebiutuje na TVN już w czwartek 20 kwietnia o godzinie 21.35.

Czytaj też:

Za nami „Kuchenne rewolucje” w Komornikach. Czy Magda Gessler uratowała zajazd?Czytaj też:

Za nami „Kuchenne rewolucje” w Witnicy. Sprawdziliśmy, jak potoczyły się losy restauracji