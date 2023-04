Netflix rozwija się w Polsce. Pojawiło się nowe miejsce na mapie Warszawy

Warszawskie centrum inżynieryjne pracuje nad rozwiązaniami globalnymi i odpowiada za tworzenie narzędzi wykorzystywanych przez wewnętrzne zespoły Netflix oraz zewnętrznych partnerów kreatywnych podczas całego procesu produkcji takich hitów jak „Stranger Things”, „Wednesday” czy „Glass Onion”.

Kto na czele centrum inżynieryjnego Netflix?

Dyrektorem centrum inżynieryjnego został Łukasz Romaniuk, menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w tworzeniu i rozwoju zespołów inżynierskich. Przed dołączeniem do Netflix pracował w Amazon Web Services, a wcześniej przez 10 lat rozbudowywał struktury centrum inżynieryjnego GE Aviation w Polsce. Jest absolwentem automatyzacji i techniki mikroprocesorowej na Politechnice Białostockiej.

– Tworzenie i rozwój zespołu inżynieryjnego pracującego nad rozwiązaniami, które sprawiają, że ludzie na całym świecie mogą doświadczać rozrywki na najwyższym poziomie to ekscytujące wyzwanie. Kadry IT w Polsce mają reputację nie tylko świetnie wykształconych, ale też zdolnych do przełomowych innowacji – i taki właśnie zespół zamierzamy budować w warszawskim biurze Netflix – mówi Łukasz Romaniuk, dyrektor centrum inżynieryjnego.

Netflix planuje dalszy rozwój zespołu inżynierskiego w swoim warszawskim centrum, a aktualne oferty pracy można znaleźć na stronie Netflix Jobs.

Kolejna inwestycja Netfliksa w Polsce

Powstanie centrum inżynieryjnego w Warszawie zapowiedziano w styczniu tego roku. Jest to kolejna inwestycja Netflix w Polsce, po otwarciu w 2022 roku regionalnego biura odpowiedzialnego za obecność firmy na kilkunastu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie Netflix wyprodukował do tej pory już blisko 40 oryginalnych polskich produkcji, w tym takie hity jak wielokrotnie nagradzany serial „Wielka Woda” czy film „Jak pokochałam gangstera”. Na ten rok Netflix zapowiedział już premiery 12 kolejnych oryginalnych produkcji z Polski.

