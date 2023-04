Magda Gessler w „Kuchennych rewolucjach” spróbuje uratować „Alexandrię”. Jak jej pójdzie?

Przed nami nowy odcinek „Kuchennych rewolucji”. Tym razem Magda Gessler odwiedzi Grodzisk Wielkopolski, w którym postara się uratować restaurację serwującą dania kuch bałkańskiej – „Alexandrię”. Co się wydarzy?

Magda Gessler spróbuje uratować „Alexandrię”

Restauracja „Alexandria” powstała kilka lat temu i była owocem miłości Izy i Mariana. „Historia tego miejsca ma swoje początki w miłości od pierwszego wejrzenia. Iza poznała Mariana na wakacjach w Chorwacji. Ona spędzała tam urlop, on był managerem w hotelowej restauracji. Poznali się w ostatni wieczór i od razu coś między nimi zaiskrzyło” – czytamy na stronie TVN.

Otwierając lokal, para zadłużyła się, licząc, że pracowitość się opłaci, a inwestycja szybko się zwróci. Tak się jednak nie stało, bo restauracja nie zaczęła przyciągać oczekiwanej liczby klientów. Iza i Marian postanowili zwrócić się o pomoc do Magdy Gessler. Czy jej uda się uratować restaurację? Przekonamy się w czwartek, 13 kwietnia, o 21.35 na kanale TVN.

W poprzednim odcinku Magda Gessler też ratowała wielkopolską restaurację! Wtedy odwiedziła Komorniki i Karczmę pod dębami, którą zamieniła na Zajazd Kacze Zamieszanie. Lokal udało jej się uratować, o czym świadczą liczne pozytywne opinie od zadowolonych klientów. Właścicielka lokalu też nie kryła radości po udziale w programie.

„Były emocje, były łzy i było... SUPER. Wy widzicie tylko niecałe 45 minut zmontowanego materiału, który był zbierany przez 4 dni, my mogliśmy to przeżyć i wiemy jedno, BYŁO WARTO. Udział w tym programie był trudny, ale dał nam bardzo dużo, wiele się nauczyliśmy, wiele dostrzegliśmy i zrozumieliśmy... Chociaż dużo zmian i nauki wciąż przed nami, jesteśmy pozytywnie nastawieni. Pełni pokory i zmotywowani bierzemy się do pracy” – czytamy na facebookowym profilu restauracji.

Czytaj też:

Za nami „Kuchenne rewolucje” w Komornikach. Czy Magda Gessler uratowała zajazd?Czytaj też:

„Kuchenne rewolucje” w Komornikach. Magda Gessler spróbuje uratować karczmę Elżbiety