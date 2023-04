Klaudia Halejcio pokazała się w sukni ślubnej. Wspomniała o nocy poślubnej

Klaudia Halejcio od kilku lat jest związana z Oskarem Wojciechowskim, biznesmenem. W czerwcu 2011 roku para przywitała na świecie córeczkę Nel. Do tej pory jednak nie zdecydowała się na ślub, więc gdy aktorka zaprezentowała się w ślubnej kreacji na Instagramie, wywołała niemałe zamieszanie.

Klaudia Halejcio w suknie ślubnej nabija się z nocy poślubnej

Choć aktorka prywatnie nie miała jeszcze okazji zaprezentować się światu w ślubnej sukni, postanowiła to zrobić na najnowszym nagraniu, które wrzuciła na Instagram. Klaudia Halejcio postanowiła się wcielić w pannę młodą, a u jej boku wystąpił stand-uper Łukasz Żak, który zagrał pana młodego. Para zaprezentowała, jak wyglądają przygotowania do ślubu, a jak noc poślubna, która według nich, jest daleka od wyobrażeń – na nagraniu widzimy bowiem, jak zmęczona panna młoda śpi w łóżku, a do niej dołącza równie wymęczony pan młody. „Najważniejsza noc w życiu, co nie?” – zażartowała Klaudia Halejcio w opisie do zdjęcia.

Mimo że nagrania Klaudii Halejcio często spotykają się z krytyką internautów, tym razem było inaczej. Prześmiewcze wideo spodobało się internautom, którzy najwyraźniej mają za sobą podobne doświadczenia.

„Najbardziej przereklamowana noc w życiu”, „Już się bałam, że chłop nie trafi do łóżka”, „Widać, że Państwo jeszcze przed. Po własnym weselu jest się trzeźwym i głodnym!”, „Chyba u wszystkich tak było” – komentowali rozbawieni internauci.

Wiele internautek zwróciło też uwagę na suknię ślubną, którą Klaudia Halejcio zaprezentowała na nagraniu. Kreacja miała bogato zdobiony dekolt z dekoracyjnym piórem, a także tiulowy dół. Okazuje się, że suknię zaprojektowała Patrycja Kujawa, jedna z ulubionych projektantek gwiazd.

