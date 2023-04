Znika HBO Max. Czas na Max. Co będzie można oglądać?

Warner Bros. Discovery zapowiedziało, że 23 maja startuje nowa platforma stramingowa – Max. Oznacza to jednocześnie, że znika zarówno HBO Max, jak i Discovery+. Co będzie można oglądać? Oferta zadowoli wszystkich miłośników filmów i seriali. Pod prezentacją nowego serwisu streamingowego posypały się pozytywne komentarze.

Max – nowa platforma streamingowa. Co oferuje?

Max połączy ofertę zarówno HBO Max, jak i Discovery+. Oznacza to, że na Max będzie można oglądać midzy innymi uniwersum DC, filmy z przygodami Harry'ego Pottera, jak i nowy serial na podstawie powieści J.K. Rowling, a także kolejny prequel „Gry o tron”, poza znanym już „Rodem smoka”. Będzie to „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”. Warner Bros. Discovery zapowiada też nowy serial związany z bohaterami serialu „Teoria wielkiego podrywu”. Ponadto na platformie Max pojawią się programy skierowane do dzieci, kulinarne, wnętrzarskie, lifestyle'owe czy dokumenty.

Dzięki temu, że Max połączy w sobie ofertę HBO Max i Disocvery+, poza filmami i kultowymi serialami użytkownicy będą mogli też oglądać programy oferowane przez HGTV, Food Network czy Discovery Channel. Warner Bros. Discovery zapowiada, że co miesiąc widzowie Max będą mogli oglądać 40 nowych tytułów.

Internauci wyrazili zadowolonie z zapowiedzi Warner Bros. Discovery. „Dobrze!”, „To świetny pomysły”, „Relaks, relaks, pa HBO, witaj Max, to dobrze”, „Nie mogę się doczekać” – komentują internauci.

Max pojawi się na amerykańskim rynku już 23 maja, a w przyszłym roku pojawi się na rynkach europejskich.

