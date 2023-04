Krupa opublikowała zdjęcie z córeczką i gorzko podsumowała macierzyństwo. Fani są zaniepokojeni

Od jakiegoś czasu o życiu prywatnym Joanny Krupy znów jest głośno. Jurorka „Top Model” potwierdziła, że rozwodzi się z mężem i ojcem swojego dziecka. Doniesienia potwierdziła w mediach społecznościowych.

Joanna Krupa rozwodzi się z mężem

Informacja o poważnym kryzysie w związku Nunesa i Krupy trafiła do mediów w ostatnich dnia marca. Okazało się, że separacja trwa od początku roku, a pozew rozwodowy złożył ojciec dziecka Krupy. Serwis People dotarł do informacji, co było powodem rozstania. Nunes miał napisać, że do separacji doszło już 2 stycznia 2023 roku, a jako podłoże wskazał „różnice nie do pogodzenia”.

Celebrytka opublikowała post na Instagramie. Do wpisu dołączyła wspólne zdjęciem z mężem i córeczką. Modelka przyznała, że pogłoski są prawdą, ale podkreśliła, że ma z byłym partnerem umowę, która zakłada przede wszystkim dobro córeczki.

Joanna Krupa przechodzi kryzys macierzyństwa?

Teraz Joanna Krupa kolejny raz zabrała głos i opowiedziała o trudach macierzyństwa. Smutek na twarzy celebrytki widać gołym okiem.

„Macierzyństwo to eksperyment, który sprawdza, jak długo twój organizm może funkcjonować bez odpowiedniej ilości snu i jedzenia. Napędza go tylko adrenalina, kawa i uśmiech. Dzień szósty” – możemy przeczytać pod zdjęciem, gdzie córeczka wtula się w celebrytkę. W komentarzach nie zabrakło słów wsparcia od innych mam. „Też tak mam, i chyba każda mama”...; „Jak się coś dzieje, to nabieramy nieziemskiej mocy, możemy w ogóle nie spać”; „Asia, wiem, co to znaczy”; „Trzymaj się tam!” – pisali zaniepokojeni internauci.

