Były mąż Agnieszki Chylińskiej przerwał milczenie. Wyznał, jak wyglądał ich związek

Agnieszka Chylińska należy do niewielkiego grona gwiazd, które niechętnie mówią o swoim życiu prywatnym. Co jakiś czas wokalistka ujawnia jednak drobne fakty dotyczące prywatności, wywołując tym samym lawinę emocji i spekulacji. Teraz jednak jej były mąż uchylił rąbka tajemnicy.

Były mąż Agnieszki Chylińskiej opowiedział o ich związku

Pierwszy mąż Agnieszki Chylińskiej, Krzysztof „Kris” Krysiak, postanowił przerwać milczenie i opowiedział Plejadzie, jak wyglądał ich związek. Krzysztof Krysiak był menedżerem działu marketingu wytwórni Sony Music, gdy poznał Agnieszkę Chylińską w 1996 roku podczas imprezy u Roberta Gawlińskiego, lidera Wilków. Para pobrała się w 2002 roku w Gdańsku. Ich związek trwał 6 lat, a rozpadł się zaledwie 16 miesięcy po ślubie.

Krzysztof Krysiak ujawnił, jak wyglądała jego codzienność z artystką. „Czasami zdarzały się niewygodne sytuacje i trudno było znaleźć prywatność w miejscach publicznych, nawet za granicą, bo Agnieszka była rozpoznawalna, nie przypominam sobie jednak, żeby związek z popularną osobą wiązał się dla mnie z jakimś dyskomfortem” – powiedział.

Przyznał jednak, że jemu to nie przeszkadzało. Sam był związany z branżą muzyczną i zainteresowanie nie robiło na nim wrażenia. „Jeśli ktoś jest w związku z osobą publiczną, a nie pracuje w branży artystycznej, może to być dla niego specyficzna sytuacja lub zderzenie z zupełnie obcym światem. Natomiast ja pracowałem w show-biznesie i ten świat był dla mnie czymś codziennym i normalnym. Mieliśmy z Agnieszką wielu wspólnych znajomych, obracaliśmy się w tym samym środowisku. Życie codzienne i praca się przenikały, jednak dbaliśmy o to, by mieć prywatność i czas dla siebie” – dodał.

Agnieszka Chylińska nie ukrywała, że dla Krzysztofa Krysiaka wiele zmieniła w sobie. Kiedyś była niedostępna i nieczuła, bała się zranienia. Krzysztofi natomiast zaczęła nawet gotować obiady.

Agnieszka Chylińska utrzymuje prywatność w tajemnicy

Obecnie Agnieszka Chylińska jest związana z tajemniczym Markiem. Według medialnych doniesień, para wzięła ślub w 2010 roku, ale przez dwa lata utrzymywała ten fakt w tajemnicy! Do tej pory niewiele wiadomo o Marku, po za tym, że z zawodu jest grafikiem komputerowym i to on miał projektować okładki płyt grupy O.N.A. Jakiś czas temu w mediach pojawiły się plotki, jakoby artystka rozstała się z Markiem. Wszystko przez to, że opisała trudne rozstanie w książce „Giler, trampolina i reszta świata”. Sytuację musiała wyjaśniać menedżerka Agnieszki Chylińskiej.

– Agnieszka w swojej twórczości zręcznie przeplata od lat fikcję z własnymi doświadczeniami, przez co jest artystką wiarygodną i szczerą. A ile w tym prawdy? Nigdy nie komentowałyśmy jej życia i tak już zostanie, bo jest to sfera prywatna i powinna być chroniona – powiedziała Joanna Ziędalska-Komosińska w rozmowie z „Dobrym Tygodniem”.

