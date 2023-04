Taylor Swift i Joe Alwyn nie są już parą. Wiadomo, dlaczego się rozstali

Chociaż jeszcze niedawno media donosiły o zaręczynach Taylor Swift i Joe Alwyna, teraz okazuje się, że ich relacja przeszła do historii.

Taylor Swift rozstała się z chłopakiem po sześciu latach

Taylor Swift podczas swojej kariery była w wielu związkach z kolegami po fachu. Wokalistka ma na swoim koncie relację z m.in. z Harrym Stylesem, Joe Jonasem, Calvinem Harrisem, Tomem Hiddlestonem czy Taylorem Lautnerem. Jej kochliwość była nawet swojego czasu powodem do żartów.

Wydawało się jednak, że gwiazda znana na całym świecie przy aktorze znalazła stabilizację. Na początku lipca 2022 roku media informowały, że Taylor Swift i Joe Alwyn zaręczyli się i to kilka miesięcy wcześniej niż wieść dotarła do opinii publicznej. Teraz okazało się, że ich relacja przeszła do historii. – Ich związek właśnie dobiegł końca. To dlatego Alwyna nie było podczas żadnego koncertu Taylor z jej nowej trasy koncertowej – zdradził informator portalu Daily Mail.

Taylor Swift i Joe Alwyn rozstali się przez karierę wokalistki?

Teraz ten sam portal podaje, że powodem rozpadu związku Taylor Swift i Joe Alwyna miała być kariera wokalistki. „Największe trudności w związku Taylor i Joe związane były, z tym że zawsze to jej kariera miała pierwszeństwo. (...) On też chciał rozwinąć swoją w Hollywood, ale pozostawał w cieniu Taylor. To ich ostatecznie podzieliło. (...) Po pandemii różnice między nimi stały się jeszcze bardziej widoczne. Próbowali wszystkiego, co mogli, ale ostatecznie nie byli w stanie uratować związku” – czytamy.

Natomiast magazyn People twierdzi, że powodem końca związku były „różnice w ich osobowościach, które stały się trudniejsze do zignorowania po latach spędzonych razem”.

Jak się okazuje, na razie żadne z celebrytów nie komentuje tych plotek, bo oboje czekają, aż to drugie wyda oświadczenie

