Oto wszyscy uczestnicy „Rolnik szuka żony 10”. Co o nich wiemy?

10. edycja „Rolnik szuka żony” zbliża się wielkimi krokami. Tradycyjnie w Wielkanoc stacja TVP wyemitowała zerowy odcinek programu, podczas którego zaprezentowano wszystkich kandydatów na uczestników. Tym razem wyjątkowo nie było ich dziesięciu, a ośmiu. Spośród nich jednak tylko ostatecznie pięć osób wystąpi w programie i będzie szukać swojej drugiej połówki. To, kto przejdzie dalej, będzie zależało od zainteresowania i liczby otrzymanych listów. Najpierw warto jednak poznać wszystkich kandydatów. Oto oni.

Oto kandydaci na uczestników „Rolnik szuka żony 10”

W zerowym odcinku 10. edycji „Rolnik szuka żony” poznaliśmy sześciu rolników i dwie rolniczki. Wszyscy mają nadzieję pójść w ślady Ani i Grzegorza Bardowskich czy też Małgorzaty i Pawła Borysewiczów. To jedne z najpopularniejszych par „Rolnik szuka żony”, które miłość znalazły w programie, stworzyły rodziny, mają dzieci i do tej pory są szczęśliwe. Mogą stanowić wzór dla innych i nadzieję, że w programie faktycznie da się odnaleźć prawdziwe szczęście. Czy wśród ośmiu osób, które zostały zaprezentowane w zerowym odcinku, znajdą się faktycznie takie, które zakochają się na planie „Rolnik szuka żony”? Niebawem się przekonamy. Na razie kandydaci na uczestników czekają na listy od swoich kandydatów na żony i mężów. Od tego, kto ile listów otrzyma, zależy, czy pojawi się w 10. edycji programu.

Poznaliście już ósemkę naszych bohaterów. Teraz czas na Wasz ruch! Na Wasze listy (ze zdjęciem) czekamy do 10 maja, możecie je wysyłać zarówno klasycznie na adres skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopisanym imieniem wybranej rolniczki lub rolnika lub elektronicznie – czytamy na facebookowym profilu „Rolnik szuka żony”.

Poznajcie kandydatów na uczestników nowej edycji programu „Rolnik szuka żony”:

Artur

Ma 28 lat i mieszka wraz z rodzicami i dziadkami w ponad stuhektarowym gospodarstwie. Jego pasją jest prowadzenie wielkich i ciężkich maszyn. Artur ma 188 cm wzrostu, jest wesoły i optymistycznie nastawiony do życia. „Poszukuje naturalnej, wyrozumiałej, odważnej i kreatywnej kobiety, która nie tylko mu się spodoba, ale także takiej, żeby można było o wszystkim porozmawiać, pośmiać się, zabawić i razem znaleźć wspólny temat i którą będzie mógł zabierać na wiele fantastycznych randek, bo jak mówi „nieważne gdzie, ważne z kim” – czytamy na facebookowym profilu ”Rolnik szuka żony„. Sam Artur uważa siebie za uprzejmego, odpowiedzialnego, lojalnego i uczciwego. Rolnik już teraz wzbudził ogromne zainteresowanie i jest uważany za faworyta tej edycji.



Anna

Ma 35 lat i ma za sobą już jedno nieudane małżeństwo. Gdy miała 24 lata, wzięła ślub cywilny, ale relacja nie przetrwała próby czasu. Od 2 lat jest sama, realizuje swoje pasje – podróżuje, rysuje i zajmuje się swoimi psami. Z wykształcenia jest dziennikarką, z zamiłowania rolniczką, a z zawodu bizneswoman. Zarządza gospodarstwem – wraz z bratem uprawia w szklarniach pomidory i ogórki, a także ma swój salon kosmetyczny. „W związku wierzy w szczerość, uczciwość, oddanie i dobre serce chociaż wolałaby, aby cechami tymi charakteryzował się wysoki, zadbany i uśmiechnięty mężczyzna. Niekoniecznie z przeszłością, ale jest gotowa to przemyśleć. Ktoś, kto dałby jej poczucie, że jest dla niego ważna więcej niż przez chwilę. Z kimś, z kim mogłaby śmiało i bez obaw założyć rodzinę” – czytamy na facebookowym profilu programu.





Waldemar

Ma 41 lat, 184 cm wzrostu, waży 83 kg i ma piwne oczy. Ma 7-letniego syna Darka, który jest najważniejszą osobą w jego życiu. Z mamą Darka nie żyje już od 3 lat. Waldek kocha kino, muzykę, taniec, darta, kręgle i aktywne spędzanie czasu. Uwielbia podróżować. „W programie poszukuje kogoś, z kim mógłby dzielić swoje życie, swoje radości i smutki, obowiązki i wolny czas. Kogoś kto na lojalność odpowiedziałby lojalnością, na szczerość szczerością i z kim mógłby szukać wspólnego szczęścia. Nie ma specjalnych preferencji co do wyglądu, choć nie ukrywa, że ten nie jest mu obojętny, nie wyobraża też sobie związku bez wzajemnej chemii. U kobiety nie zaakceptowałby palenia papierosów, arogancji czy nadmiernej impulsywności, ważna też będzie dla niego stosunek potencjalnej wybranki do jego syna” – czytamy na facebookowym profilu programu.



Adam Ch.

Ma 29 lat i od 8 lat wraz z rodzicami prowadzi gospodarstwo, które jest nastawione na produkcję mleka. Uważa, że to jego pasja i życiowy cel. Adam jest spokojny i szuka szczupłej oraz zadbanej kobiety w wieku od 23 do 31 lat. „(…) bez nałogów, nie za cichej, z własnymi pasjami i celami, z którą mógłby dzielić swoje życie (choć niekoniecznie pracę w gospodarstwie). Ale przede wszystkim pan Adam szuka kogoś, kto poruszyłby czułą strunę w jego sercu, bo to jego wskazań Adam stara się przestrzegać w pierwszej kolejności” – czytamy na facebookowym profilu „Rolnik szuka żony”.



Mariusz

Ma 40 lat i pochodzi z województwa warmińsko-mazurskiego. Przedstawia się jako osobę pracowitą i uzdolnioną. Ma 167 cm wzrostu, jest zawsze uśmiechnięty i ma dobre serce. „Nie ukrywa, że lubi dobrze zjeść więc umiejętność gotowania będzie mile widziana. Wie, że w życiu nie ma ideałów, sam nie jest idealny i nie spodziewa się tego od swojej partnerki, oczekuje natomiast szczerości, szacunku do siebie, rodziny i pracy. W programie poszukuje kobiety mniej więcej w swoim wieku (lub trochę młodszej), która wspierałaby go w jego pracy i którą mógłby zabierać na idealne randki przy blasku świeć, dobrym winie do kolacji, płatkami róż, muzyką i tańcem” – czytamy na Facebooku.



Agnieszka

Ma 40 lat i 158 cm wzrostu. Nie wyobraża sobie, że mogłaby żyć gdzieś indziej niż na wsi. Samodzielnie zajmuje się 17 hektarami, hoduje konie i prowadzi ośrodek jeździecki, hotel oraz restaurację. Uwielbia jazdę konną, na rowerze i na nartach. Ceni też spacery, dobre książki oraz filmy. „W programie pani Agnieszka poszukuje wysokiego, szerokiego w barach mężczyzny w wieku od lat 35 do 50 z uporządkowanym życiem zawodowym, poczuciem humoru, dystansem do siebie i cierpliwością do niej. Kogoś na kogo będzie mogła liczyć, komu będzie mogła się wygadać i z kim będzie mogła założyć rodzinę. Nigdy nie zaakceptowałaby mężczyzny leniwego, chorobliwie zazdrosnego lub nadużywającego alkoholu. Nie ma nic przeciwko rozwodnikom, o ile sprawa jest już definitywnie zamknięty”- czytamy na Facebooku.



Dariusz

Ma 27 lat i pochodzi z województwa łódzkiego. Specjalizuje się w hodowli nowalijek. Na wsi ceni ciszę, spokój i kontakt z naturą. Ma 180 cm wzrostu i ciemne oczy. Uwielbia sport – tenisa stołowego, siatkówkę i piłkę nożną. Interesuje się motoryzacją, lubi dobre filmy i spotkania ze znajomymi oraz rodziną. „Choć zawsze podobały się mu niebieskookie brunetki o długich włosach, to w „Rolniku” szuka przede wszystkim kogoś kto byłby gotów dzielić z nim jego życie i jego pasję, kogoś kto zaakceptowałyby go takim, jakim jest i z kim mógłby założyć własną rodzinę” – czytamy na Facebooku.



Adam B.

Ma 33 lata i pochodzi z województwa kujawsko-pomorskiego. Samodzielnie prowadzi 30-hektarowe gospodarstwo rolne. Oprócz tego rozwija swoje inne pasje – rękodzieło z drewna i metalu, IT, podróże, a teraz planuje uczyć się hiszpańskiego. Ma 181 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy. „W związku ceni sobie przyjaźń, wzajemne zrozumienie i wspólne cele i marzenia. Poszukuje zadbanej, wrażliwej kobiety bez nadmiernej ilości kolczyków i zbyt skrajnych poglądów religijnych, którą będzie mógł zabierać na pikniki nad jeziorem czy na morskiej plaży” – czytamy na Facebooku.Czytaj też:

