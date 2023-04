Widzowie „Rolnik szuka żony” mają już faworyta. Ten uczestnik ich oczarował

Program „Rolnik szuka żony” to hit stacji TVP już od lat. Regularnie bije rekordy oglądalności i przyciąga tłumy widzów przed telewizory. Nic więc dziwnego, że powstaje 10. edycja, a odcinek zerowy można było tradycyjnie oglądać w niedzielę wielkanocną. Tym razem jednak stacja zaprezentowała ośmiu, a nie jak zwykle bywało – dziesięciu, kandydatów na uczestników. Jeden z nich już zachwycił widzów.

Widzowie już mają faworyta w „Rolnik szuka żony 10”

Z zaprezentowanych w zerowym odcinku „Rolnik szuka żony 10” uczestników tylko pięciu ostatecznie wystąpi w programie. O tym, kto to będzie, zdecyduje zainteresowanie i liczba otrzymanych listów. Można już jednak zakładać, że z pewnością będzie to Artur, bo to on wzbudził największe emocje w sieci.

Artur od razu został nazwany najprzystojniejszym uczestnikiem „Rolnik szuka żony”. Ma 28 lat i zajmuje się ponad stuhektarowym gospodarstwem na Mazowszu wraz ze swoimi rodzicami i dziadkami. Artur szuka kobiety, z którą będzie mógł porozmawiać o wszystkim i pożartować. Chce, by jego wybranka była naturalna, wyrozumiała, odważna i kreatywna. Internautki nie mają wątpliwości, że Artur otrzyma dużo listów.

„Artur rozbije bank. Padnie rekord listów”, „Z wyglądu super facet. Ciekawe, jaki jest przy bliższym poznaniu, niestety szuka kobiety bezdzietnej i nie po rozwodzie, a szkoda, bo takie kobiety bardziej cenią dobrego partnera”, „Sądzę, że będzie miał największą ilość listów. Zresztą z chęcią obejrzę tę edycję z jego osobą”, „Tutaj nie ma co się zastanawiać. Artur to pewniak w tej edycji. Będzie ogromne zainteresowanie i pełno listów, będzie miał z czego wybierać”, „Najlepiej rozwinięte gospodarstwo wśród kandydatów, listów będzie dużo” – piszą internauci na facebookowym profilu „Rolnik szuka żony”.

