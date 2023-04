Paulina Smaszcz pokazała wnuczkę. Padło pytanie o imię, a ona odpowiedziała

Jakiś czas temu Paulina Smaszcz chwaliła się, że święta wielkanocne spędzi z rodziną syna we Włoszech. Jak zapowiadała, tak zrobiła. Wielkanoc była więc nie tylko okazją do spędzenia czasu z bliskimi, ale przede wszystkim poznaniem wnuczki, córki syna Franka i jego żony Laury. Paulina Smaszcz pochwaliła się zdjęciem na Instagramie.

Paulina Smaszcz pokazała wnuczkę

Na początku marca Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski pochwalili się radosną nowiną – ich syn Franek został ojcem. Oboje dodali posty na swoich instagramowych profilach, w których wyrazili radość z nowych ról. „Jestem najszczęśliwszą BABCIĄ na świecie. Kocham moją wnuczkę, moją synową i moich synów. Nic poza tym się nie liczy. To jest mój azymut życia i dla nich warto żyć” – napisała wtedy Paulina Smaszcz. Teraz w końcu poznała swoją wnuczkę.

Paulina Smaszcz odwiedziła syna Franka, jego włoską żonę Laurę i ich córkę w Wielkanoc. Teraz „babcia petarda” pokazała na Instagramie zdjęcie z ukochaną wnuczką.

„Jesteś pszczółką dzięki, której nasz świat zakwitł na nowo. Nasze życie nabrało nowych nasyconych barw i przyniosło odrodzony sens życia, który w obecnych czasach jest miłością, szczęściem, szacunkiem, lojalnością i wsparciem w rodzinie”– napisała Paulina Smaszcz.

Paulina Smaszcz nie pokazała twarzy dziewczynki. Padło za to pytanie o imię. „Maia ma na imię?”– spytała jedna z internautek. „Nie” – odpowiedziała krótko Paulina Smaszcz. Imię Maja może przychodzić na myśl, bo Paulina Smaszcz po raz kolejny określa wnuczkę”pszczółką„ – teraz zrobiła to w swoim wpisie, a wcześniej pokazała, jaki prezent dla niej przygotowała – była to kurtka z wyszytą pszczółką. Okazuje się jednak, że to nie takie imię wybrali Franek i Laura.

Inni fani w komentarzach gratulowali Paulinie Smaszcz i zachwycali się widokiem szczęśliwej babci z wnuczką.

