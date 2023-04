Dorota Szelągowska ujawniła, jak wyglądają jej relacje z Adamem Sztabą. Wspomniała też o jego żonie

Dorota Szelągowska i Adam Sztaba byli kiedyś jedną z najbardziej zgranych par w polskich show-biznesie. Ich związek trwał aż 11 lat. W pewnym momencie para ogłosiła, że bierze ślub, który wywołał niemałe zamieszanie. Jeszcze większe wybuchło jednak, gdy zaledwie kilka miesięcy po ślubie Dorota Szelągowska i Adam Sztaba ogłosili, że się rozstają. Jak po latach wyglądają ich relacje i czy w ogóle mają ze sobą kontakt?

Dorota Szelągowska wspomina Adama Sztabę

Prezenterka ma za sobą kilka nieudanych związków. Pierwszy raz wyszła za mąż, gdy miała zaledwie 20 lat. Niewiele wiadomo o jej pierwszym mężu, ale to właśnie on jest ojcem jej syna Antka. Para szybko się rozstała po narodzinach chłopca, a Dorota Szelągowska związała się z Adamem Sztabą, który przez lata potrafił stworzyć mocną więź z Antkiem. Okazuje się, że do tej pory mają kontakt, tak samo jak prezenterka z były mężem. W podcaście „WojewódzkiKędzierski” wspomniała o byłym mężu.

– Adam wychowywał Antka, odkąd ten skończył rok. To jest fantastyczne. Nadal mają ze sobą kontakt i zawsze będę mu za to wdzięczna. (...) To był bardzo ważny facet w moim życiu. Cudownie, że jest z Agą i mają super dziecko. Aga też jest ekstra i oboje bardzo do siebie pasują. Ja w ogóle lubię, jak moim byłym jest dobrze. Jakbym o nich źle myślała, to bym miała jakąś taką opcję, że siebie i tego czasu, który im poświęciłam, nie szanuję – powiedziała Dorota Szelągowska.

Dorota Szelągowska przyznała, że każdy z jej partnerów był od siebie inny, a ona sama „chciała kochać i być kochaną, ale nie wiedziała, jak to się robi”. Po rozstaniu z Adamem Sztabą związała się z Michałem Wawro, z którym ma córkę Wandę. Niestety, i ta relacja nie przetrwała próby czasu, o czym prezenterka opowiedziała w rozmowie z magazynem „Pani”. „Powiem to ten jeden raz. Nie żyję z moim mężem ponad półtora roku. Media dowiedziały się bardzo późno. Rozstaliśmy się dawno, pandemię przechodziłam w samotności” – powiedziała. „Nie zmierzam już zawierać związków małżeńskich, przyrzekłam to sobie i kilku osobom. Natomiast nie wiem, co będzie. Pandemia dość stanowczo nam pokazała, że nie warto niczego planować. Poza tym już jestem za stara, żeby mówić „nigdy” albo „zawsze” – dodała.

Tymczasem Adam Sztaba również ponownie się ożenił – jego wybranką została Agnieszka Dranikowska. Para wzięła ślub w 2016 roku. Mają syna Leopolda.

