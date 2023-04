Joanna Opozda pokazała przygotowania do świąt. Jej syn zrobił pierwszą pisankę

Joanna Opozda ma za sobą dużo ciężkich chwil. Niedawno na instagramowym koncie Antoniego Królikowskiego pojawiły się jej intymne nagrania i zdjęcia z czasu, gdy była w zagrożonej ciąży. Fotografie były opatrzone komentarzami, z których wynikało, że aktor miał nie wytrzymać presji i dlatego od niej odszedł. Potem Antoni Królikowski tłumaczył się, że włamano się na jego konto i to nie on udostępnił materiały. Joanna Opozda nie ukrywała jednak, że poczuła się zraniona i wytłumaczyła się nagrań i fotografii. Teraz nie wraca do tematu i skupia się na zbliżającej się Wielkanocy. Już zaczęła przygotowania.

Joanna Opozda pokazała przygotowania do świąt

Joanna Opozda wrzuciła ma InstaStory serię zdjęć, na których zaprezentowała, jak jej syn Vincent tworzy swoją pierwszą w życiu pisankę. Chłopiec siedział w krzesełku do karmienia i „malował” jajko„. Farby były wszędzie!

„Nie ma to tamto, kieliszek też trzeba pomalować” – napisała Joanna Opozda.

Potem zaprezentowała skończoną pracę. „Dzieło Vincenta” – napisała dumna mama.

Aktorka pokazała też, jak ona przygotowuje się do świąt – na kuchennym blacie rozstawione były foremki do ciast i babeczek. Zadbała też o wystrój – postawiła świeże kwiaty, wśród których pojawiły się żółte tulipany, a także zawiesiła nad blatem w kuchni papierowe jaja i kwiatki. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii!

To drugie święta wielkanocne w życiu Joanny Opozdy i jej synka Vincenta. W minionym roku syn aktorki w święta miał zaledwie dwa miesiące. Vincent przyszedł na świat 22 lutego 2022 roku.

Matka Antoniego Królikowskiego przerwała milczenie. Chodzi o relację z Joanną Opozdą