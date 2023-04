Paul Cattermole nie żyje. Był członkiem grupy S Club 7. Miał 46 lat

Paul Cattermole nie żyje. O śmierci wokalisty poinformowano na instagramowym profilu grupy S Club 7. Artysta miał 46 lat.

Nie żyje Paul Cattermole

„Jesteśmy naprawdę zdruzgotani odejściem naszego brata Paula. Nie ma słów, aby opisać głęboki smutek i stratę, które wszyscy odczuwamy. Mieliśmy szczęście, że był częścią naszego życia i jesteśmy wdzięczni za niesamowite wspomnienia z nim związane” – napisali członkowie S Club 7 po śmierci Paula Cattermole'a.

Kilka słów napisali też członkowie rodziny wokalisty, ale nie ujawnili przyczyny jego śmierci. Wiadomo jednak, że Paul Cattermole został znaleziony martwy w swoim domu w Dorset w Anglii.

S Club 7 to brytyjski zespół popowy, który powstał w 1998 roku. Członków grupy wybrano wtedy w czasie castingu, na który zgłosiło się ponad 10 tysięcy kandydatów! Grupę ostatecznie stworzyli: Rachel Stevens, Hannah Spearritt, Bradley McIntosh, Paul Cattermole, Jon Lee, Jo O’Meara oraz Tina Barrett. Grupa wydała cztery albumy, na których można było znaleźć takie hity, jak: „Don’t Stop Movin’”, „Two in a Million” „You're My Number One” oraz „Have You Ever”.

