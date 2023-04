„Maria Magdalena” i „Boże ciało”. Co oglądać w Wielką Sobotę?

Wielka Sobota to czas świątecznych przygotowań przed Wielkanocą, ale dla tych, którzy gotowanie i sprzątanie mają za sobą, stacje telewizyjne przygotowały wiele filmowych propozycji. Seans przed telewizyjnym ekranem można zacząć już przed 8.00 rano!

Większość stacji skupiła się jednak na przyciągnięciu widzów w godzinach popołudniowych i wieczornych. Nie brakuje biblijnych propozycji, jak „Maria Magdalena”. Ta produkcja to dramat historyczny, w którym można zobaczyć hollywoodzkich aktorów – Rooney Marę w roli tytułowej i Joaquina Phoenixa, wcielającego się w Jezusa z Nazaretu. Stacje proponują też komedie obyczajowe, filmy familijne czy animowane. W godzinach wieczornych na pewno warto zwrócić uwagę na dramat obyczajowy „Boże ciało” czy komediodramat „Diabeł ubiera się u Prady”. Sprawdźcie poniżej, jakie filmy i o których godzinach zostaną wyemitowane w Wielką Sobotę.

"Sam w domu - po raz trzeci" - 7.55 Polsat



Ośmioletni Alex dostaje prezent - zdalnie sterowany samochód, w którym ukryto komputerowy mikrochip należący do bandytów. Kiedy przestępcy się o tym dowiadują, postanawiają odzyskać swoją własność.



„Mój przyjaciel orzeł” - 12.10 TVP2



Młody chłopiec próbuje ocalić orła, który został wyrzucony z gniazda.



„Miłość bez przymiarki” - 16.20 TVP2



Właścicielka firmy produkującej używane suknie ślubne spełnia marzenia panien młodych, których nie stać na drogie kreacje, lecz sama boi się zakochać, nawet gdy spotyka wymarzonego mężczyznę.



„Maria Magdalena” - 15.25 TVN



Portret Marii Magdaleny, która dołącza do Jezusa podczas jego wędrówki.



„Boże ciało” - 21.35 TVN



Dwudziestoletni Daniel zostaje warunkowo zwolniony z poprawczaka. Wyjeżdża na drugi koniec Polski, żeby pracować w stolarni, ale zamiast tego zaczyna udawać księdza.



„Diabeł ubiera się u Prady” - 22.10 Polsat



Początkująca dziennikarka wkracza do świata mody, dostając pracę asystentki redaktor naczelnej czasopisma „Runaway” - Mirandy Priestley, która trzęsie całym światem haute couture.



„Wilcze echa” - 23.55 TVN



Załoga okrętu podwodnego wykonuje misję wojskową u wybrzeży Syrii. W pewnym momencie specjalista obsługi sonaru melduje niezidentyfikowany dźwięk dobiegający z morskich głębin.

