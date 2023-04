Monika Richardson pisze o Wielkanocy i pokazuje figurkę Buddy. Fani są zażenowani

Monika Richardson jest nie tylko dziennikarką, prezenterką i właścicielką szkoły językowej, ale jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda często udziela wywiadów, w których dzieli się swoimi przemyśleniami. Opowiada o nich także na Instagramie, gdzie ma rzeszę fanów i obserwatorów.

Monika Richardson opublikowała zaskakujący wielkanocny post

Tym razem była żona Zbigniewa Zamachowskiego postanowiła skomentować zbliżającą się Wielkanoc. Monika Richardson opublikowała zdjęcie świecy, której towarzyszy porcelanowy zajączek, a obok stoi świecznik z podobizną Buddy. Do fotografii dołączyła długi post, w którym dała upust swoim przemyśleniom. „Z cyklu: Panu Bogu świeczkę” – zaczęła.

Następnie zapytała internautów, o sposoby na poczucie niecodzienności świąt. „A tak serio: jak robicie, żeby ta noc była naprawdę wielka? Bo moje są ostatnio raczej małe. Albo wszystkie tak samo duże. Święta mają sens w spotkaniu z rodziną, we wspólnym czasie, wspólnym gotowaniu, w rozmowach. Ale że ktoś umarł za mnie – nie czuję” – napisała.

W dalszej części postu Richardson przyznała, że nie chciałaby, aby inni źle ją zrozumieli. „To jednak nie przeszkodziło jej w snuciu filozoficznych przemyśleń. Nie zrozumcie mnie źle, mam ogromne współczucie dla Jezusa. Wiem, że był taki ktoś, wiem, że był dobry. Czuję jego cierpienie i czuję, że cierpiał i umarł bez winy. Ale widzicie, śmierć nie ma dla mnie większego znaczenia. Cykl życia nigdy się nie kończy i w tym sensie, nigdy się nie zaczyna. Wielkanoc to symbol nowego życia, wiem, ale co było nie tak ze starym?” – zapytała.

Internauci ostro skomentowali post Moniki Richardson

Mimo że na koniec wpisu stwierdziła, że prawdopodobnie nie jest to miejsce na tego typu rozmyślania. Internauci nie podeszli zbyt optymistycznie do instagramowych wynurzeń Moniki Richardson. W komentarzach pojawiło się wiele głosów, że to właśnie na tym polega przeżywanie Wielkanocy. Niektórzy pisali też, że „współczują” celebrytce.

