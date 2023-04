Tak gwiazdy udekorowały domy na Wielkanoc. U Klaudii Halejcio na bogato

Gwiazdy uwielbiają chwalić się swoimi domami w social mediach. Regularnie pokazują wnętrza, prezentując fanom, jak je urządziły. Często stanowią przy okazji inspirację i wzór do naśladowania w kwestii wystroju i doboru dodatków do wnętrz. Nie inaczej jest w czasie świąt, gdy gwiazdy zaczynają chwalić się swoimi dekoracjami, a Wielkanoc to – podobnie jak Boże Narodzenie – doskonała ku temu okazja!

Gwiazdy udekorowały domy na Wielkanoc

O ile w czasie minionych świąt Bożego Narodzenia prym w wystroju wnętrz wiodła zdecydowanie Małgorzata Rozenek, o tyle teraz w czasie Wielkanocy rządzi Klaudia Halejcio. Aktorka pochwaliła się na Instagramie, jak udekorowała swój dom na święta. Dekoracje robią wrażenie! Nie brakuje porcelanowych figurek nawiązujących do świątecznych symboli – królików, kurczaków i jajek. Jest też gigantyczna pisanka czy sporych rozmiarów różowy baranek. Klaudia Halejcio ozdobiła też dom świeżymi kwiatami, które nie tylko podkreślają świąteczny klimat, ale przy okazji wniosły do domu nieco wiosny.

Edyta Pazura również postanowiła zadbać o świąteczny klimat w domu i przystroiła kominek figurkami związanymi ze świętami – u niej pojawił się porcelanowy kogut i kurka. Na stole zagościł za to wazon w kształcie pękniętego jaja. Jest też złota rodzina królików i złote jajka. – U mnie jak zawsze cuda – szczypiorek zakwitł na szafirowo, a w szafie nadal wiszą zimowe kurtki. Niby kwiecień, a trzeba włączyć światło, aby Twój Iphone nie wyświetlał komunikatu: „włącz lampę błyskową”. Nawet nasiona się zbuntował… Cuda, po prostu cuda. Abstrahując od tego wszystkiego, przynajmniej wiśnia w wazonie zakwitła, a na wszystkie inne bolączki, jak zawsze polecam: gluten, muzyka i książka – napisała Edyta Pazura, prezentując wystrój wnętrz.

U Bardowskich na razie skromnie. Ania Bardowska pokazała na Instagramie, że na kuchennym blacie zagościły żonkile, porcelanowy króliczek i jajo. – I tak czysto będzie tylko przez chwilę – napisała żona rolnika.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wyglądają świąteczne dekoracje u gwiazd!

