„Kuchenne rewolucje” w Komornikach. Magda Gessler spróbuje uratować karczmę Elżbiety

Przed nami kolejny odcinek „Kuchennych rewolucji”. Tym razem Magda Gessler odwiedzi Komorniki, czyli wieś, która leży w Wielkopolsce przy trasie do Poznania. Mimo że trasa generuje spory ruch, to jednak karczma „Pod Dębami” ma problemy i jest na skraju bankructwa. Magda Gessler spróbuje ją uratować.

„Kuchenne rewolucje” w Komornikach

Magda Gessler odwiedzi karczmę, która należy do Elżbiety. „Właścicielka to niezwykła kobieta, pełna pasji i determinacji, która mimo wielu przeciwności losu nie poddaje się i walczy o swoje marzenia. Elżbieta to prawdziwa bohaterka, która myśli o wszystkich, ale nie o sobie”... – czytamy na instagramowym profilu „Kuchennych rewolucji”.

instagram

Szybko okaże się, że zapał to nie wszystko, a do tego Magda Gessler musi się zająć również relacjami właścicielki z córką. „(...) szybko okazuje się, że Ela nie tylko potrzebuje wsparcia w prowadzeniu restauracji, ale również w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Praca z córką przysparza wielu trudności, wprowadzając dodatkowe napięcia i konflikty wśród pozostałych pracowników” – czytamy na stronie tvn.pl. Z pewnością będzie się działo! Magda Gessler często pomaga uczestnikom nie tylko w prowadzeniu biznesu, ale także w naprawianiu rodzinnych lub zawodowych relacji. Nieraz jej się to udało, dzięki czemu i restauracje zaczynały lepiej funkcjonować. Niewykluczone, że i w tym odcinku wykaże się znajomością relacji międzyludzkich i wspomoże Elżbietę oraz jej córkę.

Kiedy nowy odcinek „Kuchennych rewolucji”?

Emisja 6. odcinka programu „Kuchenne rewolucje” już dziś, w czwartek, 6 kwietnia, o godzinie 21.35 na antenie TVN.

Czytaj też:

Za nami „Kuchenne rewolucje” w Witnicy. Sprawdziliśmy, jak potoczyły się losy restauracjiCzytaj też:

„Kuchenne rewolucje”. Magda Gessler oburzona smrodem. „Pachnie szambem”