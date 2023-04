Seweryn z „Rolnik szuka żony” będzie ojcem! Jego żona jest w ciąży

„Rolnik szuka żony” już od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i przyciąga tłumy widzów przed ekrany telewizorów. To jeden z nielicznych programów, dzięki którym faktycznie uczestnicy znajdują prawdziwe uczucie i dzięki któremu powstało już wiele szczęśliwych rodzin, wśród których są między innymi Bardowscy czy Borysewicze. Teraz Seweryn Nowak, który brał udział w 6. edycji, i jego żona Magda dołączą do tego grona – ich rodzina niedługo się powiększy.

Seweryn z „Rolnik szuka żony” będzie ojcem!

Seweryn i Magda niedługo po raz pierwszy zostaną rodzicami. Para wzięła ślub w 2022 roku i teraz zaskoczyła fanów radosną nowiną. Magda opublikowała na Instagramie zdjęcie duże ciążowego brzucha – jej stan jest bardzo zaawnansowany, a poród lada moment. W hashtagach Magda ujawniła, że to już 39. tydzień, a więc 9. miesiąc.

Wiadomość zaskoczyła fanów pary, bo do tej pary ani Magda, ani Seweryn nie chwalili się wiadomością o ciąży. „Moje gratulacje Madzia! Jestem w szoku!”, „Ojej jaka cudna wiadomośc. Dużo zdrowia i szczęśliwego rozwiązania” – komentują internauci. Wiadomością zachwyciła się też Joasia Wielgosz, uczestniczka 8. edycji „Rolnik szuka żony”, która również niedawno została mamą. „Dużo, dużo zdrówka! Pięknie wyglądasz!” – napisała.

instagram

Seweryn i Magda nie poznali się w pogramie „Rolnik szuka żony”. Tam rolnik zaprosił do siebie trzy kandydatki, wśród których była Diana i Marlena. Uczestnik wzbudział w widzach niemałe emocje i wywoływał kontrowersje. Okazało się bowiem, że w tajemnicy przed kandydatkami utrzymywał relacje ze swoją faworytką – Marleną. Dziewczyna się wygadała, przez co doszło do ostrego spięcia między nią a Sewerynem. W jednym z odcinków doszło nawet do ostrej awantury między nimi, padły wyzwiska! – Bardzo dobrze wiedziałam, gdzie będę spała i co będę robiła. Dlaczego kazałeś mi kłamać w wywiadzie?! (...) Miałam dużo du...ów w życiu, ale takiego ch...a jeszcze nigdy! – krzyczała Marlena w programie. – Ja też nie miałem nigdy takiej ku...! – odpowiedział Seweryn.

Para oczywiście się rozstała, a w finałowym odcinku Seweryn pochwalił się, że zakochał się w innej kobiecie. Z kolei w wydaniu świątecznym zaprezentował światu Magdę. – Jest znaną projektantką ogrodów. Prowadzi też naszą stronę internetową i robi to naprawdę dobrze. Do tego pięknie dekoruje wnętrza i sale na przyjęcia. I jeszcze doskonale gotuje. Ma po prostu prawdziwy dar przyciągania do siebie ludzi. Goście ją uwielbiają – mówił Seweryn w rozmowie z „Rewią”.

Czytaj też:

QUIZ z programu „Rolnik szuka żony”. Sprawdź, ile pamiętaszCzytaj też:

Anna Bardowska szczerze o zarobkach. Ujawniła źródła swoich finansów