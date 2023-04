Na profilu „Love Island” na Instagramie… galeria stóp. Widzowie zniesmaczeni

7. edycja „Love Island” dostarcza widzom niemałych emocji. Nie tylko relacje między uczestnikami przyciągają uwagę, ale też afery. A tych w tym sezonie nie brakowało, zwłaszcza za sprawą Jaya, czyli Jakuba Wiśniewskiego. Uczestnik dołączył do show i szybko okazało się, że prawdopodobnie wszystkich okłamywał – niejaka Jessica stwierdziła bowiem, że jest jego dziewczyną poza programem i publikowała dowody na Instagramie. Pisała też do producentów, którzy – jej zdaniem – nie reagowali. W końcu Karolina Gilon zorganizowała live’a, podczas którego Jay zapewniał, że z Jessiką łączyła go tylko przyjaźń. Zdjęcia i wiadomości, które opublikowała dziewczyna, temu jednak przeczą. Jay w końcu odpadł z programu, a producenci dbają, by widzowie się nie nudzili.

Na profilu „Love Island” na Instagramie… galeria stóp

Tym razem jednak nie chodziło o to, co działo się w programie, a o instagramowy profil „Love Island” na Instagramie. Tam wrzucono bowiem całą galerię przedstawiającą stopy uczestniczek.

„Na dobranoc, zarzucamy Wam galerię z Willi” – podpisano zdjęcia i dodano hashtagi „gorące rzeczy” „stópki”.

Nie jest tajemnicą, że widok gołych stóp to jeden z fetyszy. Widzowie zareagowali więc jednoznacznie – byli wyjątkowo zniesmaczeni instagramową galerią.

„3 2 1 stópkarze”, „Z całym szacunkiem, ale kogoś chyba za mocno andaluzyjskie słoneczko przygrzało”, „To jest straszne, ten program zamienia się powoli w burdelparty”, „Nie mam nic do fetyszystów, ale granice dobrego smaku już przeszły w tym programie daleko”.., „Ja nie wiem, czy wy chcecie osiągnąć najwyższy poziom żenady w TV, czy co? Dla mnie to abstrakcja, co wy robicie w tym sezonie”, „Przesada, serio. Spadacie na dno”, „Dorzućcie jeszcze galerię czapek i można od razu dać unfollow” – komentują oburzeni internauci.

