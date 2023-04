Sandra z „Love Island” wyznała miłość Mateuszowi. Odpowiedź zaskakuje

Już w niedzielę, 9 kwietnia, odbędzie się wielki finał 7. edycji „Love Island”, a tymczasem emocje z odcinka na odcinek rosną. Tym razem w ostatnim odcinku widzowie mogli zobaczyć, jak Mateusz zareagował na miłosne wyznanie Sandry.

Sandra z „Love Island” wyznała miłość Mateuszowi

Sandra i Mateusz zaczęli poważnie rozmawiać o swojej relacji. Postanowili wyznać sobie, co czują. – No bo ja wiem, co do ciebie czuję. No i tak się właśnie zastanawiam, co ty do mnie czujesz? – zapytała Sandra. Reakcja chłopaka była jednak daleka od wymarzonej. Mateusz przyznał bowiem, że lubi Sandrę, ale jeszcze się w niej nie zakochał. – Bardzo cię lubię i jestem przekonany, że jak to będzie tak dalej wyglądać i w tym kierunku iść, no to, z tego „bardzo lubię cię”, będzie, że cię kocham po prostu – powiedział.

Mimo takich słów, Sandra nie kryła, że zakochała się w Mateuszu i powiedziała mu to wprost. – No bo ja na przykład się w tobie zakochałam trochę... Ale czuję to, myślę, że nawet może bardziej niż ty. Tak uważam, a też nie jest mi to łatwo mówić, bo jednak wiesz, jestem kobietą – powiedziała.

Mateusz nie miał jednak problemu z tym, że to Sandra pierwsza mu to powiedziała. – No i co z tego? Ja uważam, że to nie ma najmniejszego znaczenia, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. I jak coś czujesz, albo jak chcesz powiedzieć, że kochasz, bo kochasz no to co? To nie możesz powiedzieć pierwsza jako kobieta, bo co? Nie wypada na przykład? Bo taki tekst też słyszałem – zapewnił.

Sandra nie ukrywała wcześniej, że w przeszłości została zraniona i niełatwo jej było otworzyć się na nową relację. Mimo tego dość szybko wyznała uczucie chłopakowi. To zaskoczyło widzów. „A mi jej żal. Widać, że Mateusz nic nie poczuł. Prawda jest taka, że to się czuje albo nie. Z czasem nie przychodzi”, „Wyobraźcie sobie takie rozmowy po kilku dniach znajomości w realnym życiu? Ale takim dorosłym, nie w liceum” – komentują internauci. Niektórzy uważają natomiast, że Mateusz wciąż myśli o Alicji! „Mateusz wróci po programie do Alicji” – twierdzą internauci.

