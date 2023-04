Była partnerka chłopaka Roksany Węgiel przerwała milczenie: „Zostałam wyrzucona z domu”

Od kilku miesięcy Roksana Węgiel jest związana z Kevinem Mglejem, tekściarzem, który ma trzyletniego synka Williama ze związku z aktorką Malwiną Dubowską. 18-letnia wokalistka niedawno mówiła w rozmowie z serwisem Plotek.pl, że jej partner jest świetnym ojcem. – Poznałam Williama. Bardzo dobrze się dogadujemy. To jest cudowny dzieciak. Mamy super relację. Kevin też bardzo dobrze sprawuje się w roli ojca. Gdy patrzę na tę relację z boku, to jestem pełna podziwu – zapewniała. Wygląda na to, że matka dziecka ma inne zdanie na ten temat.

Była chłopaka Roksany Węgiel przerwała milczenie

Malwina Dubowska zorganizowała Q&A i odpowiadał na pytania swoich obserwatorów. Jedna z fanek spytała: „Skąd bierzesz tę siłę, spełniając się jednocześnie jako mama i aktorka?”. Wtedy Malwina Dubowska otworzyła się i opowiedziała, jak wygląda jej sytuacja. Okazuje się, że jest jej naprawdę ciężko.

– Osiem miesięcy temu, można powiedzieć, zostałam wyrzucona z domu, który tworzyłam, któremu się poświęciłam. Włączył mi się instynkt przetrwania, że muszę zapewnić nam wszystko i chcę zapewnić nam wszystko (...). Przez długi czas nie potrafiłam nazwać własnych emocji i powiedzieć tego, co czuję i wyrazić tego jakkolwiek. Tak jak mówię, to był instynkt przetrwania, żeby zapewnić nam byt. Były dni, kiedy leżałam na podłodze i płakałam, żeby za chwilę się podnieść i powiedzieć sobie: „dasz radę”. Ale realnie? Czuję, że jestem z tym wszystkim sama – powiedziała.

Była partnerka obecnego ukochanego Roksany Węgiel przyznała, że syn codziennie ją motywuje od działania i wszystko, co robi, to robi dla niego. Podkreśliła jednak, że musi pracować dorywczo, bo brakuje jej pieniędzy.

– Tak naprawdę, żeby było nam dobrze chwytam się różnych prac, nawet pakując kosmetyki, zamówienia. Robię te wszystkie rzeczy, staram się łączyć te obowiązki, żeby było stabilnie. Realnie są dni, kiedy mam dychę na koncie, dwie dychy i muszę poprosić moich rodziców, co jest mega niekomfortowe, kiedy jestem mamą i dorosłą kobietą i chcę być samodzielna – powiedziała.

Malwina Dubowska może liczyć na wsparcie swojej rodziny, ale czuje się bardziej „samotną matką” niż „samodzielną”.

– Często zgrzytało mi, kiedy słyszałam sformułowanie „samotna matka”. Zawsze mówiłam, „samodzielna mama” jeśli już. Ale w tym momencie czuję, że koresponduje ze mną „samotna matka”. Dlaczego? Bo czuję się samotna i moim jedynym wsparciem są rodzice i mój brat (...) To jest moja prawda i ja czuję, że w ten sposób żyję w swojej prawdzie i nie chcę się oszukiwać – powiedziała.

Na razie Kevin Mglej nie odniósł się do słów swojej byłej partnerki.

