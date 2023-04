Nowa partnerka Marcina Hakiela zareagowała na porównania do Katarzyny Cichopek

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek nie są parą już od roku, ale ich rozstanie i nowe związki wciąż budzą ogromne emocje. Widać to zwłaszcza wtedy, gdy oboje opublikują na instagramowych profilach zdjęcia ze swoimi nowymi partnerami – Marcin Hakiel z tajemniczą Dominiką, a Katarzyna Cichopek z Maciejem Kurzajewskim. Nie inaczej było tym razem, gdy tancerz pokazał nową fotografię, do której zapozował u boku ukochanej. Dominika musiała aż zabrać głos!

Nowa partnerka Hakiela reaguje na komentarze

Fotografia na profilu Marcina Hakiela wywołała poruszenie wśród jego fanów. Tancerz zapozował z Dominiką przed lustrem. Oboje zaprezentowali się w eleganckich stylizacjach, a kreacja Dominiki dodatkowo podkreśliła jej zgrabną figurę. To sprawiło, że posypały się komplementy i... porównania do Katarzyny Cichopek.

„Zamieniłeś tico na porsche”; „Ale dżaga! I ta pupa! Kosmos! Styl i klasa”; „Marian... tu jest jakby luksusowo”; „Widać, że piękna kobieta Panie Marcinie, zmiana na lepsze”; „Wow, ale figurka; Zmiana na lepsze, to prawda”; „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło; Jaka zgrabna ta pana kobieta”; „Bardzo zgrabna partnerka”; „Zgrabna pani”; „Piękna z was para, wyglądacie cudownie”; „Ale szprycha” – komentowali internauci.

instagram

Marcin Hakiel postanowił stanąć w obronie byłej żony. „Dziękuje za wszystkie komentarze, mam prośbę o nieobrażanie się na moim profilu. Żyjmy w zgodzie ze swoimi wartościami i dajmy żyć innym, dobrej niedzieli dla Wszystkich!” – napisał Marcin Hakiel.

Głos zabrała także Dominika. Okazuje się, że i jej nie spodobały się tego typu porównania. „Drogie panie to jest piękne, gdy kobieta prawi kobiecie komplement, ale nie obrażajmy przy tym innych. Jesteśmy całkowicie różnymi kobietami, a każda z nas ma inne piękno” – napisała.

Czytaj też:

Katarzyna Cichopek zabrała córkę na wakacje i pokazała zdjęcia. „Jakie podobne”Czytaj też:

Kryzys w nowym związku Hakiela? Jego partnerka zabrała głos