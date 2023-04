Festiwal w Opolu zgodnie z planem? Prezydent miasta namawiał do bojkotu stacji TVP

W dniach od 9 do 11 czerwca odbędzie się już 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. W sprawie organizacji festiwalu doszło do porozumienia pomiędzy prezesem zarządu TVP, Mateuszem Matyszkowiczem, a prezydentem miasta Opole, Arkadiuszem Wiśniewskim. Co ciekawe, prezydent jeszcze nie tak dawno temu namawiał do bojkotu TVP.

Prezydent Opola nazwał TVP „szczujnią”

Mogło się wydawać, że tegoroczny, już 60. festiwal w Opolu nie dojdzie do skutku ze względu na ostre słowa prezydenta miasta, Arkadiusza Wiśniewskiego. Po tym, jak serwis Onet opublikował tekst dotyczący bojkotu stacji po śmierci Mikołaja Filiksa, prezydent Opola zaapelował:

„Bojkot szczujni! Jestem za i apeluję o to m.in. do opolskich polityków opozycji, którzy chętnie i gęsto pojawiają się w redakcji na ul. Szpitalnej. Ja nie chodzę tam od lat i spokojnie mogę dziś spojrzeć w lustro” – napisał.

Okazuje się jednak, że stacja TVP dogadała się z prezydentem, a festiwal się odbędzie.

TVP przedstawia plan festiwalu w Opolu

Wiadomo już, jak będzie przebiegał festiwal w Opolu. W piątek, 9 czerwca, odbędzie się „Wielka Gala – Od Opola do Opola”, podczas której zostaną wspomniane zmarłe gwiazdy. Tego samego dnia odbędą się też słynne „Debiuty”.

W sobotę, 10 czerwca, widzowie będą mogli obejrzeć „Premiery” oraz „Czas ołowiu”. Podczas drugiego koncertu na scenie wystąpią artyści, których hity są znane u lubiane od lat.

W niedzielę, 11 czerwca, odbędzie się koncert „Cała sala śpiewa z nami, czyli hity opolskiej publiczności„. Z kolei na zakończenie festiwalu ma się odbyć koncert”Ale To Już Było. Jest. I Będzie! 60 KFPP OPOLE 2023„, za który odpowiadać będą: dziennikarz Marek Sierocki i reżyser telewizyjny Bolesław Pawica.

Na razie nie wiadomo, jakich artystów zobaczymy na scenie. Warto jednak wspomnieć, że ostatnio gwiazda opolskiego festiwalu Maryla Rodowicz podpadła stacji TVP, ostro krytykując zarówno ją, jak i partię rządzącą.

