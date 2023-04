Anna Lewandowska szczerze o relacjach z Georginą Rodriguez. Co łączy ją z partnerką Cristiano Ronaldo?

Jednym z przewodnich tematów wywiadu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego z Anną Lewandowską był temat WAG. To termin pochodzący z języka angielskiego: wifes and girlfriends i stosowany jest w kontekście partnerek piłkarzy.

Młodszy z dziennikarzy zapytał żonę Roberta Lewandowskiego, która z wybranek sportowców także robi karierę. Celebrytka odniosła się do stereotypu.

– Stereotyp WAGs wymażmy. Tego już nie ma, to było kilkanaście lat temu, gdy mówiło się o kobietach piłkarzy wydające pieniądze. Żona jest przy mężu, jeśli są pieniądze, to dlaczego ich nie wydawać? WAGs są na świeczniku, pokaż mi kobiety piłkarzy, które nie działają, nie rozwijają się. Mam okazję poznać kobiety piłkarzy z całego świata, które są niesamowite. Mają swoje pasje oraz biznesy – powiedziała.

Lewandowska opowiedziała o relacji z partnerką Cristiano Ronaldo

Następnie prowadzący poruszyli temat partnerki Cristiano Ronaldo, o której niedawno Netflix nakręcił serial dokumentalny. W jednym z odcinków pojawiła się Anna Lewandowska. Jak się jednak okazało, trenerka nie miała pojęcia, że zobaczy się na ekranie. – Jeśli chodzi o Cannes, nie wiedziałam, że będę w drugim odcinku „Jestem Georgina”. Sama się zdziwiłam – powiedziała.

Kuba Wojewódzki nie dowierzał w to co słyszy i uznał, że to niemożliwe, że twórcy nie zapytali, czy mogą wykorzystać wizerunek Anny Lewandowskiej. – Nie odbyło się to za naszą aprobatą. To było sympatyczne spotkanie, gdy byliśmy w Cannes na festiwalu. Spotkaliśmy ją na w jednym pomieszczeniu, przywitaliśmy się, porozmawialiśmy chwilę. Wtedy o Georginie mówiło się dużo, bo straciła jedno dziecko – podkreśliła gwiazda.

Żona piłkarza dodała, że z Georginią Rodriguez nie łączą jej silne więzi i opisała ich stosunki. – Później byłyśmy w jednym hotelu w Katarze. Sympatyczna dziewczyna, nie znam się z nią na tyle, żeby iść razem na kawę czy umawiać się na wspólne kolacje. Po prostu parę razy widziałyśmy się przy różnych okazjach piłkarskich – mogliśmy usłyszeć.

