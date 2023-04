Paulina Smaszcz spędzi święta z synem i jego rodziną. Pokazała, co kupiła wnuczce

Paulina Smaszcz niedawno została babcią. Jej syn Franek i jego żona Laura powitali na świecie swoje pierwsze dziecko – córkę. Radość w rodzinie była ogromna, a narodziny dziecka świętował zarówno Maciej Kurzajewski, jak i Paulina Smaszcz na swoich instagramowych profilach. „Jestem najszczęśliwszą BABCIĄ na świecie. Kocham moją wnuczkę, moją synową i moich synów. Nic poza tym się nie liczy. To jest mój azymut życia i dla nich warto żyć” – napisała wtedy Paulina Smaszcz. Nawet Katarzyna Cichopek wyraziła zachwyt i pogratulowała szczęśliwym dziadkom, po raz pierwszy wspominając przy okazji Paulinę Smaszcz.

Paulina Smaszcz spędzi święta z wnuczką

Niedawno Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mieli okazję po raz pierwszy poznać córkę Franka i Laury. Para wybrała się do Włoch, by tam spędzić rodzinny czas. Teraz przyszła kolej na Paulinę Smaszcz. Pochwaliła się, że święta wielkanocne spędzi we Włoszech. Przy okazji zaprezentowała fanom na Instagramie, co kupiła dla wnuczki – jest to jeansowa kurtka z ilustracją przedstawiającą pszczołę.

„(...) Pod napisem kryje się imię mojej wnuczki i lecę już na skrzydłach do mojej Smaszczo-Vaccari rodziny, by razem cieszyć się naszą pierwszą Wielkanocą” – napisała Paulina Smaszcz.

Przy okazji po raz kolejny podkreśliła, jak ważna jest dla niej rodzina. „I nikt mi nigdy nie wmówi, że dzieci i wnuczka nie są najważniejsze na świecie, że nie stanowią życiowego azymutu i nie są najpiękniejszym i najwspanialszym darem, który świadczy o nas i zostawiamy po sobie na świecie. Dlatego wiem, że warto żyć” – dodała.

instagram

Internauci docenili pomysłowość Pauliny w doborze prezentu, choć nie brakowało również krytycznych opinii, wskazujących, że jeansowa kurtka to nie jest dobry prezent dla niemowlaka.

Czytaj też:

Cichopek i Kurzajewski złożyli pozew przeciwko SmaszczCzytaj też:

Paulina Smaszcz ujawniła kulisy rozwodu z Maciejem Kurzajewskim. Padły ostre słowa