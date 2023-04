Marcin Hakiel pokazał zdjęcie z nową dziewczyną. Fani porównują ją do Cichopek

Marcin Hakiel od czasu rozstania z Katarzyną Cichopek stał się bardzo aktywny w mediach społecznościowych, mimo że początkowo założenia były zupełnie inne.

Marcin Hakiel chroni nową partnerkę

Tancerz szybko zmienił zdanie i codziennie dokładnie relacjonuje swoje życie prywatne. Nie tylko promuje swoją szkołę tańca, ale pokazuje czas spędzony z dziećmi, a przede wszystkim nową sympatię i jej córkę. Tancerz i jego nowa wybranka mieli poznać się przez internet. Mimo aktywności artysta nie wypowiada się już tak często, dodaje zaledwie fotografie z krótkimi opisami. Jak kilka miesięcy temu donosiły media, ma to być zasługa tajemniczej Dominiki. Mimo to na każdym kroku pokazuje, jak bardzo jest szczęśliwy i zadowolony z obecnego życia. Nie brakuje też filozoficznych podpisów.

Hakiel opublikował zdjęcie z nową partnerką. W porównaniu z Cichopek nie wypadła zbyt dobrze

Teraz Marcin Hakiel kolejny raz opublikował romantyczne zdjęcie z nową wybranką. Na fotografii widzimy elegancko ubranego tancerza i stroniącą od mediów tajemniczą Dominikę. Fani nie kryli zachwytu idealną figurą wybranki gwiazdora. Często porównywali nowy wybór z byłą żoną gwiazdora Katarzyną Cichopek.

„Zamieniłeś tico na porsche”; „Ale dżaga! I ta pupa! Kosmos! Styl i klasa”; „Marian... tu jest jakby luksusowo”; „Widać, że piękna kobieta Panie Marcinie, zmiana na lepsze”; „Wow, ale figurka; Zmiana na lepsze, to prawda”; „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło; Jaka zgrabna ta pana kobieta”; „Bardzo zgrabna partnerka”; „Zgrabna pani”; „Piękna z was para, wyglądacie cudownie”; „Ale szprycha” – czytamy pod postem ojca Heleny i Adama.

instagramCzytaj też:

Fabijański wystąpił w „Uwadze!”. Maffashion domaga się sprostowania i przeprosinCzytaj też:

„Piosenki o miłości” triumfują na festiwalu Script Fiesta. Kto jeszcze otrzymał nagrodę?