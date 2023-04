„Zabójcze wesele” kręcono także w Polsce. Rybnik zastąpił Paryż

„Zabójcze wesele”z Jennifer Aniston i Adamem Sandlerem trafiło na platformę Netflix 31 marca 2023 roku. Przedpremierowy pokaz miał miejsce na wieży Eiffla, gdzie rozgrywa się także jedna ze scen w filmie. Jak się jednak okazuje, w produkcji możemy oglądać replikę jednej z najpopularniejszych budowli na świecie.

Sceny „Zabójczego wesela” były kręcone w Rybniku

Teraz twórcy filmu wyznali swój sekret. Jak się okazuje, finałowe sceny nie były kręcone w stolicy Francji, ale w Rybniku, gdzie stoi 15-metrowa replika wieży Eiffla. Większości kaskaderskich wyczynów nie można było zrealizować na oryginalnej budowli, a poszukiwania wyjścia awaryjnego zawiodły obsadę produkcji do Polski.

Rybnik zawdzięcza replikę wieży Eiffla swoim mieszkańcom. Dzięki inicjatywie obywatelskiej w 2022 roku na rondzie Niedobczyce-Paryż stanęła 15-metrowa budowla.

Kiedy Netflix udostępnił nagranie z opowieściami twórców, jak powstawały sceny na replice wieży Eiffla, fani mieli wątpliwości, czy ze względu na datę (informacja pojawiła się w Prima Aprilis), nie jest to żart. „Coś mi się wydaje, że dzisiaj Prima Aprilis”; „Jeżeli jest to tylko żart, to jest świetny”; „Najlepszy Prima Aprilis ever!” – czytamy.

Zabójcze wesele – czym jest film?

Cztery lata po rozwiązaniu swojej pierwszej zagadki kryminalnej, Nick i Audrey Spitzowie (Adam Sandler, Jennifer Aniston) wracają jako pełnoetatowi detektywi starający się rozkręcić własną agencję.

Właśnie wtedy otrzymują zaproszenie na wesele przyjaciela, Maharadży (Adeel Akhtar), które odbędzie się na należącej do niego wyspie. Gdy pan młody zostaje porwany dla okupu wkrótce po rozpoczęciu uroczystości, kolejny raz potwierdza się, że kłopoty to specjalność tej dwójki. Każdy z wyjątkowych gości jest podejrzany – zarówno członkowie rodziny, jak i panna młoda.

Nick i Audrey dostają wreszcie to, o czym marzyli: sprawę najwyższej rangi i szansę na sukces zapewniający rozgłos ich agencji. Kolejny plus całej sprawy to... podróż do Paryża, o której obydwoje od dawna marzyli.

