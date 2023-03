Syn Flo Ridy wypadł z okna na 5. piętrze. Raper wydał oświadczenie

Jeden z bardziej popularnych raperów Flo Rida potwierdził doniesienia, którymi ostatnio żyły media. Jego kilkuletni syn Zohar Dillard artysty wypadł z okna mieszkania, które znajdowało się na piątym piętrze. Chociaż do wypadku doszło na początku marca, to dopiero liczne publikacje skłoniły celebrytę do odniesienia się do nich.

Syn Flo Ridy spadł z 5. piętra. W jakim jest stanie?

Na swoim Instagramie raper znany z takich hitów jak „I Cry”, „Whistle” czy „Good Feeling”, wydał oświadczenie, w którym podziękował fanom za wsparcie i modlitwy. Dziękuję wszystkim, którzy modlili się za mojego synka. Jest otoczony najlepszą opieką i cudem przeżył upadek. Wciąż prosimy o modlitwę za przynoszącą efekty rehabilitację – napisał.

Sześcioletni syn Flo Ridy jest w ciężkim stanie. Dziecko ma uszkodzoną wątrobę i zapadnięte płuca. Chłopiec doznał też licznych złamań. Chłopcem opiekuje się była partnerka gwiazdora. Kobieta w rozmowie z dziennikarzem Daily Mail przyznała, że zamierza pozwać zarządcę budynku, który zaniedbał wymianę wadliwych okien. Alexis Adams twierdzi, że nie miały odpowiednich zabezpieczeń. Dodatkowo była celebryty chce spotkać się w sądzie z właścicielem apartamentowca, firmą montującą i producentem okien. Wygrane pieniądze, jeśli uda się jej wygrać, chce przekazać na dalsze leczenie małego Zohara.

Alexis Adams opiekuje się sześciolatkiem samotnie. W 2018 roku Flo Rida nie chciał się przyznać do ojcostwa. Ostatecznie uznał Zohara Dillard, ale nie bierze udziału w jego wychowaniu.

