Roksana Węgiel przeklina w nowym utworze. „O co ku*** chodzi?”

Premiera najnowszej płyty „13+5” Roxie Węgiel odbyła się 30 marca 2023 roku. Artystka już wcześniej kilka razy zaskoczyła fanów, wydając dwa single promujące krążek. Piosenki mocno różnią się od jej dotychczasowej twórczości.

Artystka została doceniona nie tylko przez fanów, którzy wyjątkowo docenili jej najnowszą twórczość, ale także przed największą na świecie platformę streamingową. Zdjęcie Roksany Węgiel, które promuje jej twórczość, znalazło się na wielkim billboardzie na Times Square w Nowym Jorku.

Roksana Węgiel znów zaskoczyła fanów. Odważny teledysk i przekleństwa

Widać, że w życiu Roksany Węgiel sporo się zmieniło. W klipie promującym pierwszy utwór z nowej płyty „Ciche szepty” wystąpił osiem lat starszy partner Kevin Mglej. Para na teledysku nie szczędziła sobie czułości. Tym razem obraz do piosenki „Jak na filmach” znów zaskoczył odbiorców 18-latki. W tekście Roxie Węgiel rzuca kilka przekleństw, a także wymownie tańczy. Cały tekst odnosi się do postrzegania jej jako wciąż małej dziewczynki. To nawiązanie do sławy, którą Węgiel zdobyła jako dziecko, wygrywając Eurowizję Junior.

„Zanim znów napiszą, że makijaż mam za mocny. Anyone I want to be, to o co ku*** chodzi? O co chodzi wam? Patrzy cały kraj. 18 lat. Jak popełnię błędy, to odpowiem za nie sama ja” – śpiewa Węgiel.

W komentarzach nie zbrakło ocen fanów. Większość z nich jest zaskoczonych, ale pozytywnie. „Wow! Jakoś, szczerze mówiąc, chyba nigdy nie zdarzyło mi się włączać twoich piosenek. Ale po usłyszeniu w radiu »Miasto« i kilku wywiadów postanowiłam kliknąć. I kurczę, no podoba mi się!”; „Za pierwszym razem mi się mało spodobała, ale teraz mi się bardziej podoba. Fajnie, że śpiewasz to, co czujesz, a nie to co ci napisali i kazali. Super, że szukasz też czegoś innego. Naprawdę dobry kawałek, choć nie w moim stylu”; „O kurde mocne Roxie! Mega mi się podoba i będzie słuchane; Chociaż się bardzo zmieniłaś to i tak jestem twoją fanką” – czytamy.

Nela Mała Reporterka ma już 18 lat. Tak się zmieniła