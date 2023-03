W „Barwach szczęścia” Kasia jest załamana kłótnią z przyjaciółką, a Hubert postanawia zatrzymać córkę w kraju

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w nowym odcinku?

Sławka wraca do klasztoru, by rozmówić się z Kornelem. Jezierski wyznaje żonie, że ukrywa się w zakonie przed Bondą podszywając się pod duchownego, któremu pomógł, gdy ten zasłabł na ulicy. Wangel jest zachwycony efektem współpracy Weroniki z Modrzyckim, a reporter po cichu przekazuje mu pieniądze, które ukradł z domu Alessandro tuż przed przyjazdem policji.

Z kolei Kasia próbuje pogodzić się z Izą, a gdy przyjaciółka ją odtrąca, na nowo jest bliska załamania. Hubert jest wściekły i rozgoryczony. Wciąż przeżywa, że Klara postanowiła zostać w USA, by pracować nad drugą częścią filmu, nie pytając go nawet o zdanie. Niestety, kolejna rozmowa Pyrków kończy się kłótnią. Hubert zapowiada Agacie, że nie puści Marysi do Stanów, skoro nie ma gwarancji, że córka do niego wróci.

„Barwy szczęścia” – kiedy emisja?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

