Bartek Jędrzejak ostro o Agustinie Egurroli. „Ciekawe, czy powie, ile zarobił w TVN”

Jakiś czas temu Agustin Egurrola zmienił pracę i przeszedł ze stacji TVN do TVP. Transfer ten był wyjątkowo głośny i wzbudził niemałe emocje. Nic dziwnego, bo jednak reprezentowane przez obie stacje poglądy są wyraziste i mocno ze sobą sprzeczne. Agustinowi to jednak nie przeszkadzało i w TVP dobrze się odnalazł. Ostatnio postanowił udzielić wywiadu Michałowi Figurskiemu w jego „Niezłym pacjencie”. W rozmowie padło wspomnienie byłego pracodawcy, co nie spodobało się Bartkowi Jędrzejakowi.

Bartek Jędrzejak ostro o Agustinie Egurroli

Michał Figurski w rozmowie podpytywał Agustina Egurrolę o wymagania stacji TVN. Słyszał bowiem plotki, że gwiazdy stacji muszą przestrzegać określonych zasad – dbać o sylwetkę, chudnąć czy likwidować zmarszczki. – Krążą mity o twojej poprzedniej stacji, że tam wprowadza się absolutny rygor dla tych osób, które pojawiają się najczęściej na antenie, dla swoich prezenterów. Wręcz pojawiają się sugestie: „Albo schudniesz 10-20 kg, my ci pomożemy, ale jak ci się nie uda, to będziemy wyciągali konsekwencje finansowe” – mówił Figurski, cytowany przez Plejadę.

Agustin Egurrola odpowiedział, że nigdy nie spotkał się z takimi zasadami. – Nie, współpracowałem z telewizją TVN przez wiele lat, nigdy takiej sugestii nie było... – powiedział, co jednak nie usatysfakcjonowało Figurskiego i drążył dalej. – Że wręcz wymusza się na tych pierwszoplanowych gwiazdach taki estetyczny wygląd, ale nie zawsze zdrowy – mówił.

Tancerz znów zaprzeczył. – Najwidoczniej nie byłem pierwszoplanowy. Nikt o tym ze mną nigdy nie rozmawiał. Sam pewne rzeczy widziałem, pewne rzeczy mnie drażniły – powiedział.

Rozmowa ta została wypromowana na instagramowym profilu Plejady, a post wpadł w oko Bartkowi Jędrzejakowi. Postanowił zostawić swój komentarz. Widać było, że wspomnienia byłego kolegi ze stacji mocno go zdenerwowały.

„Ciekawe, czy opowie, ile zarobił w TVN w związku, dosłownie, z całą obsługą taneczną „Tańca z Gwiazdami”, sylwestrów, festiwali i innych imprez... Wstyd!” – napisał.

Inni komentujący zwrócili uwagę, że dziennikarz chyba nie przeczytał artykułu”.Proszę przeczytać całość, nie tylko nagłówek; Tak to jest, jak się czyta tylko nagłówek. Wstyd!„ – pisali.

Na razie Bartek Jędrzejak nie zareagował na te uwagi.

Czytaj też:

Rusin i Piróg w ostrych słowach o Agustinie Egurroli. „Gratuluję laudacji w »Wiadomościach«”Czytaj też:

„Wiadomości” TVP witają Agustina Egurrolę. „Wizjoner tańca w Telewizji Polskiej, artystyczny transfer roku”