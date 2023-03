Ivan Komarenko oburzył internautów. Oskarżyli go o „rosyjską prowokację”

Ivan Komarenko zwrócił na siebie uwagę mediów i internautów w czasie wybuchu pandemii koronawirusa. To właśnie wtedy głosił różnego typu teorie spiskowe i nawet nagrał utwór dotyczący „plandemii”, bo tak określał pandemię. Ivan Komarenko wierzył, że pandemia to część ogólnoświatowego spisku, którego celem była zagłada ludzkości. Potem, gdy wybuchła wojna w Ukrainie, przeniósł się do Rosji, gdzie mieszka jego rodzina. Teraz chwali się sielankowymi momentami ze swojej codzienności.

Ivan Komarenko oburzył internautów.

Ivan Komarenko już jakiś czas temu zapewniał, że w Rosji jest większa wolność niż w Polsce. Na swoim instagramowym profilu zachwalał życie w Moskwie. Tym razem pochwalił się kadrami z jednej z moskiewskich kawiarni.

„Dziś moja mama zrobiła mi miłą niespodziankę odwiedzając mnie w kawiarni „Coffee Company”. Ciche i spokojne miejsce. Często tu przychodzę popracować na komputerze. Napiliśmy się wspólnie kawy, poplotkowaliśmy. I tak minęło popołudnie” – napisał Ivan Komarenko i dodał hashtagi, takie jak: wolność, prawda, rodzina, odwaga, Polska, Rosja.

instagram

Wpis oburzył internautów. Ludzie zbulwersowali się faktem, że on spokojnie pije kawę, podczas gdy przez Rosjan giną niewinni ludzie. „To jest bardzo smutne, że Ty jesteś z mamusia w kawiarni masz spokojny czas bez stresowy i możesz w spokoju pić kawę i innym nie jest to dane. Powinieneś się wstydzić pisać o tym twoim szczęściu, kiedy obok Ciebie giną ludzie, dzieci i nie mają często co jeść”, „Te twoje rosyjskie prowokacje obnażają tylko prawdę o twoim dzikim narodzie. O bestiach. I po co ci to było?”, „Powinieneś się wstydzić. Siedzisz w kawiarni, . A Twoi bracia giną na bezsensownej wojnie!” – komentują internauci.

Ivan Komarenko nie odniósł się do komentarzy, ale jakiś czas temu twierdził, że jego rodzina przejmuje się wojną. – Wojna to jest nasza największa rodzinna tragedia. Kiedy się zaczęło, byliśmy przerażeni. Bardziej ja niż mama. Konflikt rosyjsko-ukraiński tlił się od wielu lat. Mama zdawała sobie z tego sprawę lepiej niż ktokolwiek w Polsce i dlatego lepiej radziła sobie w nowej sytuacji, panowała nad emocjami – mówił Ivan w rozmowie z „Dobrym Tygodniem”.

Czytaj też:

Komarenko ostro zaatakował Maliszewską, Fajdek stanął w jej obronie. Młociarz nie miał litościCzytaj też:

Ivan Komarenko dostał zapomogę od rządu PiS. Zdradził jej kwotę i ujawnił, na kogo głosował w wyborach prezydenckich