„Magia nagości” znika z anteny! Nie tylko tego programu już nie zobaczymy

„Magia nagości” to bez wątpienia jeden z najodważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych programów w historii polskiej telewizji. To pierwsze tego typu randkowe show, w którym uczestnik wybiera partnera w oparciu o jego nagie ciało. Pierwsza edycja została wyemitowana jesienią 2021 roku, druga wiosną 2022, a trzecia jesienią 2022. Wygląda na to, że czwartej edycji już nie zobaczymy.

„Magia nagości”. Znika z anteny!

Jak informuje portal Press.pl, stacja Zoom TV zdecydowała o zakończeniu emisji „Magii nagości”. Nie podała jednak powodu rezygnacji z formatu. – Pracujemy nad kolejnymi produkcjami, ale szczegółów na razie nie ujawniamy – poinformowało biuro prasowe Grupy Kino Polska, nadawcy Zoom TV, w rozmowie z Press.pl.

Z kolei w styczniu tego roku Małgorzata Łupina, dyrektorka programowa i ds. produkcji telewizyjnej w Grupie Kino Polska, mówiła, że nowa edycja nie pojawi się wiosną tego roku. – Nie planowaliśmy emisji kolejnej edycji 'Magii nagości. Polska' wiosną. Chcemy kontynuować program, ale później – zapowiadała w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl.

Wiadomo, że „Magia nagości” zaczęła tracić widzów. Jesienią 2022 roku program oglądało 126 tys. widzów, czyli o 103 tys. mniej niż jesienią 2021.

W programie „Magia nagości” pokładano duże nadzieje. Rafał Freyer, dyrektor programowy ZOOM TV, twierdził przed emisją show, że „program stanie się ważnym głosem w dyskusji na temat pozytywnego postrzegania ciał i samoakceptacji”. – Zdecydowaliśmy się na zaprezentowanie widzom polskiej edycji show „Magia nagości” mając na uwadze ogromną popularność zagranicznych edycji. Wierzymy również, że program ten niesie ze sobą ważne wartości. Podkreśla, że każdy z nas ma inne postrzeganie piękna i udowadnia, że każdy człowiek jest atrakcyjny. Liczymy na to, że program będzie w naszym kraju ważnym głosem w dyskusji na temat pozytywnego postrzegania naszych ciał i samoakceptacji – mówił.

Program prowadziła aktorka znana z serialu „Ranczo” – Beata Olga Kowalska. W jednym z wywiadów przyznała, że chciała sprawdzić się w nowej roli. – Na początku trochę się wahałam. W końcu „Magia nagości” to jeden z najodważniejszych programów w historii telewizji, a ja jestem aktorką teatralną. Program znałam. Nie jest dla mnie obrazoburczy, ale... Zwyciężyła ciekawość, chęć sprawdzenia się w nowej roli, potrzeba zrobienia czegoś innego, a nawet szalonego – mówiła.

