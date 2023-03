Harry Styles i Emily Ratajkowski przyłapani na namiętnych pocałunkach. Wideo trafiło do sieci

Harry Styles i Emily Ratajkowski stali się właśnie bohaterami medialnych plotek. Zagraniczne i polskie media zawrzały, gdy na TikToku pojawiło się nagranie, na którym widać, jak wokalista i modelka namiętnie się całują i tańczą koło siebie na ulicy. Co ich łączy?

Harry Styles i Emily Ratajkowski przyłapani na namiętnych pocałunkach

Nagranie, które obiegło świat, zostało wykonane na jednej z ulic w Tokio. To właśnie tam obecnie przebywa Harry Styles i wszystko wskazuje na to, że towarzyszy mu Emily Ratajkowski. Nie wiadomo jednak, że do Japonii wyruszyła z nim w jego trasę koncertową, czy spotkali się przypadkiem na miejscu.

Harry Styles i Emily Ratajkowski do tej pory nie byli łączeni ze sobą, dlatego fani i media na całym świecie nie kryją zaskoczenia publiczną czułością pary. Harry i Emily nie tylko się całowali, ale także trzymali się za ręce, a w pewnym momencie Emily położyła dłoń na twarzy muzyka.

Wcześniej Harry Styles był związany z Olivią Wilde. Para spotykała się ze sobą aż dwa lata, a aktorka porzuciła ojca swoich dzieci – Jasona Sudeikisa, dla wokalisty. Oficjalnie para rozstała się ze względu na odmienne podejście do życia i inne priorytety, teraz jednak media spekulują, czy powodem rozstania nie była właśnie Emily Ratajkowski.

Z kolei modelka rok temu rozwiodła się z Sebastianem Bear-McClardem. Para była związana ze sobą przez 4 lata i ma syna, Sylvestra, który niedawno świętował 2. urodziny. Powodem rozstania były liczne zdrady męża modelki. Po rozstaniu Emily związała się z Petem Davidsonem, a następnie miała romans z Erikiem Andre.

