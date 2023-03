Gwiazdor filmów Marvela aresztowany. Został oskarżony o napaść na kobietę

Jonathan Majors to nowy gwiazdor filmów Marvela. W 2023 zagrał w kolejnej części „Ant-Man i Osa: Kwantomania”, wcielając się w rolę Kanga Zdobywcy. Ma już także zaplanowane role w produkcjach na 2025 i 2026 rok- „Avengers: The Kang Dynasty” oraz „Avengers: Secret Wars”. Teraz jednak nad aktorem zebrały się czarne chmury, a jego dalsza kariera może stanąć pod znakiem zapytania. Jonathan Majors został bowiem aresztowany. Oskarżono go o napaść na 30-letnią kobietę.

Jonathan Majors oskarżony o napaść na kobietę. Został aresztowany

Jonathan Majors został oskarżony przez swoją partnerkę. Kobieta stwierdziła, że napadł na nią podczas domowej kłótni. Informacje potwierdził Departament Policji Nowego Jorku, a przedstawiciel aktora wydał w tej sprawie oświadczenie. „Nie zrobił nic złego. Nie możemy się doczekać oczyszczenia jego imienia i wyjaśnienia tej sprawy”.

Tymczasem policja ujawniła szczegóły aresztowania aktora. „ Ofiara poinformowała policję, że została napadnięta. Funkcjonariusze doprowadzili 33-letniego mężczyznę do aresztu. Obyło się bez żadnych incydentów. Kobieta odniosła lekkie obrażenia głowy i szyi, i została przewieziona do szpitala” – poinformowała nowojorska policja.

Choć przedstawiciel Jonathana Majorsa zapewnia, że aktor „nie zrobił nic złego”, to jednak w sieci zawrzało. W mediach społecznościowych wylała się lawina komentarzy na temat zachowania Jonathana Majorsa. Określono go jako „socjopatę” i „oprawcę”. Niektórzy stwierdzili, że już wcześniej krążyły niepochlebne opinie na temat gwiazdora Marvela, który „znęca się nad innymi”. Do tego przypomniano wpis filmowca A.B. Allena, który w lutym na swoim twitterowym profilu napisał, że w branży coraz popularniejszy jest aktor, który jest złośliwy, okrutny i znęca się nad słabszymi. Wtedy nie wymienił nikogo z imienia i nazwiska, ale internauci są pewni, że miał na myśli właśnie Jonathana Majorsa.

Czytaj też:

Jeremy Renner rehabilituje się po wypadku. Pokazał, jak wyglądają jego nogiCzytaj też:

„Ant-Man i Osa: Kwantomania”. Czy owady uniosły nałożony na ich barki ciężar? RECENZJA