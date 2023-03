Ojciec Dody miał udar. Wokalistka ujawniła, w jakim jest stanie

Doda jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie utrzymuje stały kontakt ze swoimi fanami. Artystka regularnie zwraca się do nich w swoich postach i nagraniach na InstaStory. Organizuje też serię pytań i odpowiedzi, chętnie zdradzając sekrety ze swojego życia prywatnego. Tym razem z kolei podzieliła się smutną wiadomością – jej ojciec, Paweł Rabczewski, miał udar.

Ojciec Dody miał udar. Jak się czuje?

Najpierw Doda poinformowała swoich fanów, że jej ojciec jest w szpitalu, nie zdradzając powodu. Zrobiła to przy okazji żalenia się na kradzież jej pomysłu dotyczącego stylizacji. W końcu stwierdziła jednak, że to nie jest aktualnie największy problem w jej życiu. – Czym ja się przejmuję bez sensu? To tylko ciuchy. (...) Ważniejsze są inne problemy. Ojciec w szpitalu. Trzeba się zająć poważnymi rzeczami – powiedziała.

Kilka godzin później zorganizowała natomiast Q&A, zachęcając tym samym fanów do zadawania pytań. Dużo padło tych, które dotyczyły jej taty. Wtedy też artystka wyznała, co się stało. „Jak czuje się tato? Pozdrawiam i życzę dużo zdrówka dla Ciebie i całej rodziny” – napisał jeden z fanów. Doda od razu odpowiedziała. „Jest już w domu. Udar. Mieliśmy dużo szczęścia” – wyjaśniła. Natomiast gdy padło pytanie, skąd czepie energię, bo ma jej tyle, Doda ujawniła:

„Nie mam. Instagram to mała część życia, która nie powinna definiować całokształtu. Mam też gorsze dni. Mam też tragedie rodzinne (jak chorobowe ojca i strach przed śmiercią). Jeżeli czegoś nie ma na Instagramie, nie znaczy, że nie istnieje. Mówiłam już o tym w kontekście mojej depresji i tego, że nie „było nic widać na uśmiechniętych storkach”. Przesłuchaj moją ostatnią płytę – znajdziesz dużo odpowiedzi” – napisała Doda.

Z kolei jedna z osób zwróciła uwagę, że w Polsce jest mała świadomość i nie wiadomo, jak rozpoznać udar. Wtedy Doda wyjaśniła, co powinno zwrócić uwagę.

„FAST – szybki test na udar. Jednym z prostszych systemów oceny udaru jest algorytm FAST: F – Face (twarz) – czy na twarzy widoczna jest asymetryczność, zwłaszcza kącika ust czy oczu, głaska opadająca skóra po jednej stronie, widoczne niedowłady, A – Arm (ramiona) – czy pacjent jest w stanie unieść obie ręce i utrzymać je przez chwilę w jednej pozycji, czy jedna ręka nie opada, nie ma widocznych niedowładów. S – Speech (mowa) – czy istnieją zaburzenia mowy, niewyraźna i bełkotliwa mowa. T – Time (czas wezwać pomoc) – po stwierdzeniu powyższych zmian, jeżeli jakikolwiek objaw występuje, należy bezzwłocznie wezwać specjalistyczną pomoc” – opisała Doda.

Od jakiegoś czasu Paweł Rabczewski ma problemy ze zdrowiem. W grudniu 2022 Doda ujawniła na, że jej tata przeszedł poważny zabieg. Nie wyjawiła jednak, co się stało. – Pozdrawiam mojego tatę, który przeszedł dzisiaj bardzo ciężki zabieg, ale wszystko jest dobrze. Jest silny, także wszystko będzie super (...) Bardzo kocham swoich rodziców i trzymam za nich zawsze bardzo mocno kciuki – mówiła w rozmowie z Radiem PRL.

Czytaj też:

Doda pokazała zdjęcie sprzed lat. Wtedy dopiero zaczynała karierę. „Niezła perełka”Czytaj też:

Doda i Dariusz Pachut wypoczywają w Hiszpanii. Fani porównują ukochanego gwiazdy do znanego aktora