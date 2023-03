„Love Island”. Jeden z uczestników ma partnerkę poza programem? Zaskakujące wyznanie

W 7. edycji „Love Island” nie brakuje emocji i nagłych zwrotów akcji. Ostatnio wszystko wskazywało na to, że Agata chce wrócić do Huberta. Zaczepiała go i próbowała „namieszać mu w głowie”. Tymczasem prawdziwa sielanka trwała u Jaya, nowego uczestnika, i Oli. Nad ich relacją mogą zawisnąć jednak czarne chmury.

„Love Island”. Jeden z uczestników ma partnerkę poza programem?

Ostatnio Jakub Wiśniewski niemal nosił partnerkę na rękach, przygotował jej nawet romantyczny piknik. Nie brakowało romantycznych wyznań i pocałunków. – Ja jestem bardzo zadowolona, szczęśliwa i to jest mój najpiękniejszy poranek od kiedy tu jestem – stwierdziła nawet Ola. Okazuje się jednak, że być może Jay nie jest do końca szczery. Internauci odkryli bowiem, że... ma dziewczynę! Mało tego, niejaka Jessica komentuje posty na instagramowym profilu „Love Island”, twierdząc, że jest dziewczyną Jakuba.

„Ja jestem dziewczyną Jakuba. Mogę to udowodnić, mam screeny i zdjęcia” – napisała Jessica.

Internauci nie kryją oburzenia. „Ale wtopa z tym waszym Jeyem, ma dziewczynę, która pisze, że to jej facet i że nie wie, co się dzieje, bo ona nie wie, że jest on na wyspie; to świadczy, że nie zerwał z nią, litości serio!”, „No właśnie, ma dziewczynę poza programem, bez sensu takich ludzi wpuszczajcie bez dogłębnej analizy… Słabe to”, „Tak, potwierdzone, ten facet był w tym samym barze co ja. Był ze swoją dziewczyną zaledwie kilka tygodni temu” – komentują.

Inni nie do końca wierzą w teorię z dziewczyną i podejrzewają, że to „ustawka”. „Wszędzie ona pisze, że jest jego dziewczyną. A jak ktoś u niej na profilu napisał, że to ustawka itd, to od razu kasuje komentarze”, „Dziwnie to wygląda wszystko. Bo dowodu nie masz” – komentują niektórzy.

Co jednak ciekawe, tajemnicza Jessica, która podaje się za dziewczynę Jaya, nie ma z nim ani jednego zdjęcia na swoim profilu, choć oznacza go na swoich fotografiach. Być może niedługo sytuacja się wyjaśni.

