Phil Collins jest w coraz gorszym stanie. Nie może już występować

O złym stanie zdrowia Phila Collinsa mówi się już od dawna. Teraz członkowie grupy Genesis, z którą występował, potwierdzają, że artysta nie wystąpi już na scenie, a tym samym i grupa nie będzie dawać już koncertów. Ujawnił też, jak czuje się obecnie Phil Collins.

Phil Collins jest w coraz gorszym stanie

Na początku marca tego roku ukazała się najnowsza płyta grupy Genesis „BBC Broadcast”, na której można usłyszeć koncerty z lat 1970-1998. Muzycy chętnie promują album i udzielają kolejnych wywiadów. Tym razem Tony Bank rozmawiał z Volture i ujawnił, co dalej z zespołem i występami. Między słowami zdradził, że plany grupy są związane ze złym stanem zdrowia Phila Collinsa.

„Nic już nam nie zostało. Studnia wyschła. Nie możemy już koncertować z powodu stanu Phila, więc to koniec” – powiedział.

Z kolei Mike Rutherford, który jest basistą, rozmawiał z BBC Breakfast, zdradzając, jak obecnie czuje się Phil Collins. – Teraz w domu czuje się dobrze i cieszy się życiem. Ciężko pracował przez te wszystkie lata. Myślę, że cieszy się czasem spędzonym w domu – powiedział. Dodał jednak, że artysta jest unieruchomiony bardziej niż kiedyś.

Phil Collins to bez wątpienia jeden z najsłynniejszych artystów. Ma na swoim koncie nawet Oscara za utwór „You'll Be In My Heart”, który można usłyszeć w filmie animowanym „Tarzan”. Phil Collins ma na koncie wiele wydanych płyt i miliony sprzedanych. Występował na całym świecie, również z grupą Genesis. Pierwsze informacje o jego złym stanie zdrowia pojawiły się w 2007 roku, gdy doznał urazu kręgosłupa. Z kolei w 2019 roku na koncercie w Północnej Karolinie Phil Collins miał wypadek na scenie. W pewnym momencie artysta chciał usiąść na krześle, by obserwować perkusyjną solówkę syna. Niestety, oparł się niefortunnie i przewrócił. Natychmiast na scenę wbiegło kilku mężczyzn, którzy pomogli wokaliście wstać. W 2021 roku zapowiedział natomiast, że odchodzi z Genesis. – Angielska i amerykańska trasa to będzie dla mnie koniec – powiedział muzyk w rozmowie z magazynem „Mojo”. Wcześniej, w rozmowie z BBC News, Phil Collins przyznał, że ledwo trzyma w dłoniach pałki do perkusji. Artysta cierpi z powodu szkód, jakie w jego organizmie wyrządziła choroba alkoholowa, cukrzyca oraz uraz kręgosłupa, którego doznał w 2007 roku. Od tego czasu Collins ma uszkodzone nerwy w górnej części szyi. Od jakiegoś czasu piosenkarz i perkusista porusza się za pomocą laski lub na wózku inwalidzkim.

Czytaj też:

Phil Collins na dobre opuszcza zespół Genesis. Powodem jest pogarszający się stan zdrowiaCzytaj też:

Córka Phila Collinsa gwiazdą serialu Netfliksa. „Emily w Paryżu” bije rekordy popularności