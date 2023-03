Klaudia Halejcio w blond peruce i z powiększonym biustem. „Myślałam, że to Doda”

Klaudia Halejcio jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie niemal codziennie publikuje nowe nagrania. Aktorka chętnie wciela się w różne role, a jej wideo z założenia mają mieć wydźwięk komediowy, choć nierzadko Klaudia Halejcio spotyka się z krytyką. Tak było i tym razem.

Klaudia Halejcio w blond peruce i z powiększonym biustem

Teraz Klaudia Halejcio wrzuciła nagranie, na którym zaprezentowała się w blond peruce, z wielkimi ustami i ogromnym, sztucznym biustem. Na nagraniu wygina się i prezentuje różne pozy tak, by jak najbardziej wyeksponować swoją sylwetkę. „Only natural content” – podpisała wideo.

Niektóre fanki zwróciły uwagę, że tak wystylizowana Klaudia Halejcio przypomina im... Dodę! „Myślałam, że to Doda i myśle sobie „co do licha zrobiła z ustami!?”… A to na szczęście tylko nasza Klaudia”, „Ja też myślałam, że to Doda”, „Też tak pomyślałam, a to raczej nie komplement”... – komentują internautki.

Klaudia Halejcio nie odniosła się do tych komentarzy, nie wiadomo więc, czy inspirowała się gwiazdą, tworząc nowe nagranie. Wideo wzbudziło jednak również kontrowersje. Jedna z internautek zwróciła uwagę na poważny problem. „(...) Wszyscy cisną bekę, a gdzie tutaj jakże modny teraz „bodyshaming”? Nie należy komentować osób z otyłością, niedowagą, niedoskonałościami, ale są osoby, które właśnie zmieniają swój wygląd za pomocą operacji plastycznych, bo jednak coś chcą zmienić, coś, co im się nie podoba, tracąc przy tym umiar. Mnie w ogóle to nie śmieszy. Raczej wpędza w zakłopotanie, bo nie wiem co tu jeszcze jutro zobaczę” – skomentowała

Słowa internautki wywołały ożywioną dyskusję. „Ta rolka jest właśnie dla tych ludzi – otyłych, z niedowagą, niedoskonałościami. Nie warto dążyć do współczesnego”ideału piękna„. Młode kobiety, ba już nawet nastolatki, wierzą bezgranicznie, że to jest super, chcą tak wyglądać. Wpędzają się w kompleksy. Prostota, nasze małe i duże wady to wystarczająco piękne MY” – skomentowała inna internautka. Inne kobiety podkreśliły natomiast, że wyśmiewanie wyglądu innej osoby zawsze jest niewłaściwe.

