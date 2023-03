„Milionerzy”. Uczestniczka walczyła o pół miliona. Publiczność nie pomogła

W czwartkowym odcinku „Milionerów” Klaudia Rymut dalej walczyła o milion złotych. Uczestniczka zaczęła z 40 tysiącami złotych na koncie i wydawało się, że główna wygrana to tylko kwestia czasu. Większość pytań nie stanowiła dla niej problemu – Klaudia Rymut odpowiadała swobodnie, wykazując się dużą wiedzą. Jedno z pytań jednak ją zaskoczyło.

„Milionerzy”. Publiczność nie pomogła uczestniczce

Klaudia Rymut, która jest analityczką do spraw ryzyka produktu i absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego najpierw zawalczyła o 75 tysięcy złotych. Pytanie brzmiało:

– Która z rzek zaczyna swój bieg pod kaplicą świętego Jana Nepomucena w Zawierciu? A. Warta; B. Wisła; C. Bug; D. Niemen

Klaudia Rymut wybrała odpowiedź A, dzięki czemu mogła grać dalej. Kolejne pytanie dawało możliwość wygranej 125 tysięcy złotych i brzmiało:

– Była nazywana królową kikutą, ponieważ straciła cztery palce prawej dłoni, kiedy osłaniała dzieci przed napastnikiem, Felicjanem Zachem: A. Elżbieta Łokietkówna; B. Jadwiga Andegaweńska; C. Anna Jagiellonka; D. Bona Sforza

Na to pytanie uczestniczka również znała odpowiedź i wybrała A. Kolejne pytanie już sprawiło Klaudii nieco kłopotu. Mogła wygrać 250 tysięcy złotych, ale musiała skorzystać z koła ratunkowego.

– Co starożytni Egipcjanie golili sobie na znak żałoby po kocie? A. nogi; B. klatkę piersiową; C. brwi; D. głowę

Klaudia wybrała „telefon do przyjaciela” i zadzwoniła do przyjaciółki Julity. Dziewczyna wskazała odpowiedź C lub D. Uczestniczka ostatecznie wybrała odpowiedź C, która była poprawna.

Kolejne pytanie, za 500 tysięcy złotych, znów sprawiło Klaudii problem.

– Kto gra solo na gitarze elektrycznej w utworze „While My Guitar Gently Weeps” na płycie „The Beatles” zwanej Białym Albumem? A. Jimi Hendrix; B. Eric Clapton; C. George Harrison; D. Jimmy Page

Tym razem uczestniczka wybrała koło ratunkowe „głosowanie publiczności”. Ta wskazała, że poprawna odpowiedź to C, na co również przystała Klaudia. Niestety, szybko okazało się, że była to niepoprawna odpowiedź! Prawidłowym wyborem było B, czyli Eric Clapton. Klaudia Rymut zakończyła grę w „Milionerach”, mając na koncie gwarantowane 40 tysięcy złotych.

