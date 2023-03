W nowym odcinku programu „10 lat młodsza w 10 dni” pojawi się pani Marysia. Maja Sablewska przedstawiła ją jako „silną kobietę”. Nic dziwnego. Jej historia porusza. Przed kamerami pani Marysia opowiedziała, jak wyglądało jej życie. Nie było usłane różami.

„10 lat młodsza w 10 dni”. Uczestniczka Marysia opowiedziała swoją poruszającą historię

„Moja pierwsza bohaterka to pełna wigoru, silna kobieta” – tak zapowiedziała Maja Sablewska uczestniczkę Marię. Szybko wyjaśnia się, dlaczego właśnie w ten sposób ją określiła.

– Moja córka jest bardzo dobrym dzieckiem. Bardzo dobrze się uczyła. Z zawodu jest pielęgniarką. Niestety, z racji choroby, na którą popadła po śmierci swojego męża nie może pracować w swoim zawodzie. Po śmierci zięcia dzieci chciano zabrać do domu dziecka i moja córka wystąpiła do sądu, żeby mnie, jako jej matkę, ustanowić rodziną zastępczą dla jej dzieci. I sąd, mimo złych warunków mieszkaniowych, nieprzystosowanych do wychowywania dzieci, zaryzykował, ale dla mnie najważniejsze jest to, że skończyły szkoły, mają dobre zawody, dobrze zarabiają i były zdrowe – powiedziała pani Marysia.

Uczestniczka wyznała, że jej mieszkanie ma jedynie 20 metrów, nie ma kuchni, która obecnie znajduje się w łazience. W tym lokalu w pewnym momencie mieszkało aż 7 osób!

Przez lata pani Marysia opiekowała się innymi teraz przyszedł czas na nią. Wzięła udział w programie „10 lat młodsza w 10 dni” i zdecydowała się poddać metamorfozie. Jakie będą tego efekty? Odcinek z udziałem pani Marysi można obejrzeć w Polsat Cafe w czwartek, 23 marca, o godzinie 21.00.

