„Kuchenne rewolucje”. Magda Gessler będzie ratować lokal we Wrocławiu. Jak jej pójdzie?

W 4. odcinku 26. sezonu „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler odwiedzi Wrocław. Tam postara się uratować lokal Centrum Gastronomiczne Margaret, którego właścicielem jest pan Andrzej. Mężczyzna do tej pory narzekał na brak klientów i dlatego zdecydował się zgłosić do „Kuchennych rewolucji”. Czy Magda Gessler mu pomoże?

„Kuchenne rewolucje”. Magda Gessler będzie zmieniać lokal we Wrocławiu

Centrum Gastronomiczne Margaret znajduje się na obrzeżach Wrocławia. Do tej pory funkcjonował dzięki cateringowi, bo sam lokal świeci pustkami. Panu Andrzejowi zamarzyło się to zmienić. — Chciałem wysłuchać osób uznanych w branży gastronomicznej i zasugerować się ich wszelkimi uwagami. Ktoś z zewnątrz zazwyczaj wyciąga lepsze wnioski – powiedział właściciel lokalu w rozmowie z serwisem wroclaw.pl. Lokal prowadzi wraz z synem Maciejem, którego kuchnię bardzo ceni. Szybko okazało się, że tylko on – Magda Gessler nie była zadowolona z dań, które zaserwowano jej w Centrum Gastronomicznym Margaret.

Początki rewolucji były wyjątkowe trudne. Nie brakowało ostrych momentów, jak to w „Kuchennych rewolucjach” bywa. — Mieliśmy wiele rozbieżności i kontrowersji, ale taka jest specyfika tego programu. Ma być źle, a po kilku dniach dobrze. Najważniejsze, że wypracowaliśmy wspólne stanowisko, co można uznać za swojego rodzaju sukces — powiedział właściciel w rozmowie z serwisem wroclaw.pl.

Magda Gessler tradycyjnie odmieniła nie tylko wnętrze lokalu, ale i menu. Co zrobiła i jakie wprowadziła zmiany? Czy udało jej się uratować Centrum Gastronomiczne Margaret? Przekonamy się w czwartek o 21.35.

